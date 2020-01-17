30 قائمة لخوض انتخابات الكنيست القادمة والمحصلة صفر.. الليكود كما هو وكحلون يعتزل الحياة السياسية.. لا تغيير في كاحول لفان.. ليبرمان سيظل صانع الملوك.. وطموحات عربية في مقعدين إضافيين

إسرائيل على موعد مع الانتخابات المبكرة الثالثة في مارس المقبل

30 قائمة انتخابية تعلن خوضها الانتخابات

اندماجات في أحزاب الوسط واليسار

لا تغيير كبير على الحزبين الكبيرين في إسرائيل





أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل 30 قائمة انتخابية لخوض انتخابات الكنيست المقبلة والمقرر لها مطلع مارس المقبل، قبل انتهاء مهلة تسجيل القوائم، الليلة الماضية.



وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن دراما الاحزاب الإسرائيلية استمرت حتى اللحظة الأخيرة، إذ وقّعت أحزاب اليمين على اتفاقية خوض الانتخابات في إطار تحالف "يمينا" الذي يتزعمه وزير الدفاع، نفتالي بينيت، بينما بقي حزب "القوة اليهودية" خارج التحالف، بعد نيته خوض الانتخابات بشكل منفرد على الرغم من أن فرص اجتيازه نسبة الحسم ضعيفة، وهو الأمر الذي كان محل انتقادات شديدة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.



وفيما يتعلق بالأحزاب الكبيرة "الليكود"، "أبيض – أزرق" فلا يوجد الكثير من الاختلافات، فيما رفض وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، خوض سباق الانتخابات الجديدة، ضمن قائمة حزب الليكود وأعلن عزمه الانسحاب من الحياة السياسية.



وفيما يخص أحزاب اليسار والوسطـ، فتحالفت أحزاب "العمل"، "جيشر"، "ميرتس" لخوض الانتخابات في قائمة انتخابية واحدة، في ظل توقعات بعدم قدرة بعضها على اجتياز نسبة الحسم حال دخلت الانتخابات منفردة، وتزعم القائمة زعيم حزب العمل عمير بيرتس، وزعيم حزب ميرتس نيتسان هوروفيتش ، وزعيمة حزب "جيشر " أورلي ليفي أبو كسيس، وكشفت استطلاعات الرأي أن هذا التحالف الذي يضم الأحزاب الثلاثة من المتوقع أن يحصل على 11 مقعدا في الانتخابات القادمة.



أما فيما يتعلق بالأحزاب العربية، فلم يحدث تغيير كبير عن الوضع الذي كانت عليه في الانتخابات الماضية، إذ يتزعم القائمة المحامي أيمن عودة وعلى رأسها أحمد طيبي، فيما يطمح أعضاء القائمة بالوصول الى 15 مقعدًا في الانتخابات المقبلة بدلًا من 13 حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة.



وعلى صعيد الأحزاب المتشددة الدينية، "شاس"، "يهدوت هتوراة"؛ فلم يحدث أي تغيير عن القوائم الانتخابية عن الانتخابات السابقة، وبقي وزنها الانتخابي كما هو، كما بقيت قائمة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان مشابهة تقريبًا للانتخابات السابقة.



وعلى صعيد بقية القوائم؛ تم تسجيل 21 قائمة انتخابية صغيرة لا يتوقع أن تجتاز نسبة الحسم كما يتوقع انسحاب عدد كبير منها قبيل الانتخابات المقبلة، ودعم أحزاب كبيرة.



وأجريت الانتخابات الإسرائيلية الماضية في 17 سبتمبر 2019، وهي الانتخابات الثانية والعشرين للكنيست الإسرائيلي، وهي الانتخابات التشريعية المبكرة الثانية التي تعقد في إسرائيل في نفس العام. حيث أعلن عن عقدها وعن حل الكنيست الواحد والعشرين بعد ان فشل بينيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد أقل من شهرين من الانتخابات السابقة والتي عقدت في 9 أبريل 2019.



وبلغ عدد القوائم لانتخابات الكنيست 22، نحوا 32 قائمة، وهو ما يمثل تراجعا قدره 15 قائمة عن الانتخابات السابقة " الكنيست 21" التي بلغت 47 قائمة، فيما يمثل عدد القوائم التي تقدمت لانتخابات الكنيست القادمة تراجعا قدره قائمتين عن الانتخابات التي أجريت أواخر 2019.