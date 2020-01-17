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مرأة

تعرفي على .. أهم الخطوات والطرق لوضع الماكياج الصحيح

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تحتار العديد من الفتيات فى طرق وضع الماكياخ وخطواتها، ولذلك سنقدم لكى طريقة وضع كل شئ بشكل صحيح.


وضع البرايمر:
يجب عند البدء وضع البرايمر تنظيف البشرة قبل وضع المكياج، ويساعد البرايمر أيضًا على بقاء المكياج لأطول فترة ممكنة.

خطوات وضع مكياج العيون:-


مكياج ورسم الحواجب:-
بعد وضع البرايمر، نركز على منطقة العين ،ونبدأ برسم العين وملأها،فذلك سيساعد كثيرًا عند وضع الايشادو، ولا ننسى عمل خطوط صغيرة في المنطقة الفارغة من الحاجب.

وضع الايشادو :
يجب وضع الايشادو قبل باقي الوجه، ففي حالة سقوط أي شئ على الوجه يسهل تنظيفها، نبدأ بوضع ايشادو فاتح ثم وضع اللون المفضل، وننتهي بوضع القليل من الهايلايتر على طول عظام الحاجب.

وضع الايلاينر:
يكون من السهل وضع الكحل عندما تكون الرموش مكشوفة لذلك نضع الكحل بعد الايشادو وقبل الماسكرا.

وضع الماسكرا:
الخطوة الاخيرة في مكياج العيون هي وضع الماسكارا، ولا نكمل وضع المكياج حتى تجف الماسكارا تمامًا.


خطوات وضع مكياج الوجه:

وضع الفاونديشن:
يفضل وضع الفاوندشن بعد رسم العيون حتى لا تطبع يديك علية، كما يجب اختيار الدرجة التى تتناسب مع الوجه تمامًا.

وضع الكونسيلر:
مهمة الكونسيلر هي اخفاء العيوب لذلك نضعه تحت العينين وأي منطقة بها أي عيب حتى تخفيه تمامًا، وينصح بأختيار لونه أفتح بدرجة واحدة من لون البشرة

وضع البلاشر:
البلاشر أو أحمر الخدود يجب أن يوضع فوق مسحوق البرونز غير ذلك سيكون المظهر باهت، وذلك مع ملاحظة وضع القليل حتى يظهر بشكل طبيعى.

مكياج الشفاة:
وضع أحمر الشفاة أو أي لون اخر يجب ان يكون اخر الخطوات حتى لا يتلطخ الوجه أثناء وضع المكياج، ويفضل وضع الألوان القريبة من لون البشرة

مثبت المكياج:
واخيرًا نستخدم سبراي لتثبيت المكياج حتى يبقى المكياج كما هو في حالة التعرض للحرارة أو الرطوبة.
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