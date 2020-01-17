حصاد يوم برلماني..عبد العال يطير للاتحاد الدولي ولجان النواب تستقبل وفدا من برلمان مالاوي.. أبو شقة يؤكد: انتخابات المجلس القادم في نوفمبر.. وياسر عمر: نتمنى تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل

رئيس الوفد البرلماني المالاوي: "لديكم تاريخ عظيم يمكن أن نتعلم منه جميعا

ياسر عمر: مصر تطبق الآن موازنة "الأبواب و الفصول" سيلفيا نبيل: وصلنا إلى مستوى متقدم من التفاصيل المالية والفنية فى موازنة البرامج والأداء





شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تحركات برلمانية فى إطار دعم الدبلوماسية النيابية، حيث وصل أمس الخميس عبد العال لمدينة جنيف للمشاركة في الاجتماع الخامس للفريق الاستشارى رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولى ممثلًا للمجموعة العربية بالاتحاد ، حيث تدور المناقشة حول آليات العلاقة بين الفريق الاستشاري رفيع المستوى ومكتبى الأمم المتحدة المعنيين بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة ، كما يناقش الاجتماع برنامج العمل المقترح لعام 2020 لتفعيل دور البرلمانيين في حماية ضحايا العمليات الإرهابية، وعرض ميثاق العمل البرلماني لتنسيق مكافحة الإرهاب.





كما استقبل المجلس من خلال لجانه النوعية، وفد برلمان مالاوى كين كاتسونجا، حيث لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، التى استقبلت الوفد، حيث رحب بهم أبوشقة، في مقر أقدم برلمانات العالم والمنطقة العربية، مشيرًا إلي أن مصر بحكم موقفها التاريخي دائما ما تنحاز وتؤيد كل ما فيه مصلحة للشعوب الافريقية، مؤكدا علي دور مصر الرائد افريقيًا، مشيرًا إلي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تقلده رئاسة الاتحاد الأفريقي من أجل تنمية القارة الأفريقية والتي لا يتوانى فيها خدمة القارة السمراء ومصالحها، قائلا: "مصر هي البلد الثاني لأي أفريقي".





واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، التفاصيل الخاصة بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وفق الدستور والبنود المنظمة وذلك في ضوء تساؤلات الوفد الافريقي، وإيضاحه أن مدة عمل مجلس النواب الحالي تنتهي في 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية، وموعد إجراء انتخابات البرلمان الجديد قبل نهاية الفصل التشريعي بـ60 يوما وبالتالي ستكون انتخابات المجلس القادمة بداية من نوفمبر 2020.





وأضاف أبو شقة، أنه فيما بالانتخابات الرئاسية ليس في الدستور ما يلزم أو ما يوجب أن تكون الانتخابات البرلمانية متزامنة مع انتخابات رئيس الجمهورية، لذا فأن الانتخابات الرئاسية ستكون في مارس 2024.





وفيما يخص تساؤلات الوفد المالاوي حول مواعيد تعديل الدستور، علق رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بقوله: "إن الأصل في الدستور أنه دائم ومستمر، ولا يوجد مواقيت محددة أن نكون أمام دستور جديد أو تعديلات على أن دستور".





وبالنسبة لعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أوضح أبو شقة، أن اللجنة هي بمثابة "عمود الخيمة" للبرلمان وأي برلمان أخر، لافتًا إلي أن 82% من عمل المجلس التشريعي خارج من لجنة الشؤون التشريعية، من جانبه، أكد رئيس الوفد البرلماني المالاوي كون كاسنوجا، أهمية تعزيز العلاقات المصرية المالاوية لاسيما علي المستوى البرلماني، متابعًا : "لديكم تاريخ عظيم يمكن أن نتعلم منه جميعا".





كما استقبلت لجنة الخطة والموازنة الوفد، بحضور من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، والنائبة سيلفيا نبيل، وأكد النائب ياسر عمر وكيل اللجنة انه طبقا للدستور فمصر تطبق الآن موازنة " الأبواب و الفصول"، لكن اللجنة بدأت منذ عام 2017 خطوات أولية فى تنفيذ موازنات البرامج و الاداء تمت بالتنسيق والمتابعة مع وزارتى التخطيط والمالية، مع تشجيعهم حتى وصلنا إلى خطوات متقدمة.





ولفت إلي إن تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل فى مصر يحتاج إلى تعديل تشريعى، قائلا:"نتمنى تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل، وهذا سيحتاج إلى تعديلات تشريعية ستتم فى البرلمان المقبل، لأن هذا النوع من الموازنات يمتاز بمكافحة الفساد والحوكمة، لكنه يحتاج إلى بنية تشريعية ملائمة لها".





من جانبها، قالت سيلفيا نبيل رئيسة لجنة البرامج والأداء: " لقد وصلنا إلى مستوى متقدم من التفاصيل المالية و الفنية فى موازنة البرامج والأداء، وإلى أقل مستوى إدارى"، وأضافت نبيل: "لدينا 31 وزارة تطبق ذلك من إجمالي 33 وزارة و يتبقى لنا اثنتان لا نستطيع تنفيذ ذلك معهم الآن، واستمنا تصورات 60 جهة حكومية من اجمالى 600 جهة مستهدفة.





وسبق اجتماع الوفد البرلماني المالاوي مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لقاء مع مركز التدريب البرلماني المصري.





وشهد المجلس أيضا استقبال النائب أيمن أبو العلا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، وفد فرنسي برئاسة السيناتور لوكونت عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الفرنسيين بالخارج، في حضور النائبة شيرين فراج والنائبة ماريان عازر من الجانب المصري.





وخلال اللقاء، أكد أبو العلا، علي أن الموقف المصري الداعم للحل السياسي في ليبيا يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة هناك وجيش وطني، وأن القاهرة لن تقبل بتدخل عسكرى خارجى في ليبيا، مع التشديد علي أهمية دعم المجتمع الدولي للجيش الليبي باعتباره القوي المنظمة بها للحفاظ علي أراضيه.





وحول تطور المباحثات بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة، أكد أبو العلا أن مصر ليست ضد التنمية في أديس أبابا، لكنها أيضا تؤكد علي حقوقها التاريخية في مياه النيل، وتتمسك بها.





وقال أبو العلا، إن انتخابات مجلس الشيوخ من المتوقع أن تسبق انتخابات مجلس النواب حتي الآن، لافتًا إلي انتظار البرلمان قوانين الحكومة في هذا الصدد، وفيما يتعلق بقانون انتخابات الإدارة المحلية فتم إعادته إلي اللجنة المختصة للتوفيق بين كافة الآراء المطروحة من الناحية الدستورية.



