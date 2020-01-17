عروس مصابة بالشلل تسير على قدميها يوم زفافها .. شاهد

في مشهد مؤثر تمكنت عروس مصابة بالشلل تدعى شانيل ويمبيش من السير في حفل زفافها بعد أن قيل لها بأن لديها فرصة للسير على اقدامها مرة أخرى بنسبة 3% بعد أن تعرضت لحادث سير شنيع خلال يوم عطلتها في ولاية فرجينيا.



كانت شانيل البالغة من العمر 36 عامًا صدمتها سيارة مسرعة اثناء سيرها في مرآب للسيارات في آخر يوم من عطلتها مع عماتها وأعمامها وأبناء عمومتها في أغسطس 2009.



ولكن على الرغم من إخبارها بأنها أصيبت بالشلل بدايةً من رقبتها حتى اسفل ظهرها ولم تتح لها سوى فرصة ضئيلة جدًا للمشي مرة أخرى ، فقد تحدت شانيل كل الإحتمالات وسرت على أقدامها مرة اخرى في يوم زفافها.



وبحسب صحيفة "ميرور" قالت إنها "بسبب إيمانها" كانت "قادرة على قبول ما حدث لها، حيث قضت عشرة أسابيع في المستشفى قبل خروجها منها لمواصلة علاجها الطبيعي في المنزل والتعود على الحياة عبر كرسيها متحرك.



كانت شانيل مصممة على التركيز على تعلم المشي مرة أخرى، حين تمكنت ، بعد خمسة أشهر فقط من إصابتها ، من تحريك أصابع قدميها، لتتلقى تدريب على مشي قاسية لتكون قادرة على المشي مرة اخرى.



وتمكنت من تجاوز هذه الصعوبات ، عبر المشي على أقدمها بعكاز واحد فقط في يوم زفافها ، أمام جميع أحبائها، حيث كانت شانيل مثابرة في علاج مكثف لمدة ساعتين في الأسبوع لمدة ستة أشهر قبل يومها الكبير.



