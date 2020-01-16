دنيا عبد العزيز ناعية ماجدة الصباحى.. اتربيت على إيديها وكبرت قدام عنيها

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا.



ونشرت دنيا عبر حسابها الشخصي على انستجرام صورة لها بصحبة الفنانة الراحلة وعلقت قائلة: "ماجدة مشيت واخدت كل الذكريات الحلوة معاها ، ماكنتش بالنسبالي مجرد فنانة و تاريخ كبير وبس ، اتربيت على ايديها وكبرت قدام عنيها ،، تاريخ وتفاصيل وذكريات 💔💔 رحلت جميلة بوحريد ،، رحلت ماجدة".



بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وبدأت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.



قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من الفنان إيهاب نافع وهى غادة.



يذكر أن الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.