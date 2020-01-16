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أخبار البلد

ورشة عمل لتعليم فن الأيقونة القبطية لشباب جنوب فرنسا

الخميس 16/يناير/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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سامح سلام
نظمت خدمة الشباب بإيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا ورشة عمل للتدريب على كيفية رسم الأيقونة القبطية وذلك بكنيسة السيدة العذراء بجنيف.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه قام بالتدريب خلال الورشة الشماس المهندس سامي خلة.

وأضاف أن خدمة الشباب تسعى من خلال هذه الورشة إلى ترسيخ الهوية القبطية في وجدان الشباب القبطي إلى جانب تنمية مهاراتهم.

وغادر قداسة البابا تواضروس الثاني محافظة سوهاج اليوم الخميس عائدًا الى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرعوية لإيبارشيات وأديرة محافظة سوهاج والتي استغرقت خمسة أيام.

وكان في وداع قداسة البابا تواضروس بمطار سوهاج اللواء دكتور الحسن محمود مدير أمن سوهاج وقيادات المطار والقيادات الأمنية وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.
ورشة عمل لتعليم فن الأيقونة القبطية لشباب جنوب فرنسا
ورشة عمل لتعليم فن الأيقونة القبطية لشباب جنوب فرنسا
ورشة عمل لتعليم فن الأيقونة القبطية لشباب جنوب فرنسا
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