أبرزها الشعور بالحرقة .. أعراض تحذيرية لسرطان المعدة.. وأسباب خفية للإصابة

أبرزها الشعور بالحرقة .. أعراض تحذيرية لسرطان المعدة انتبهي لها

7 أسباب خفية وراء آلام البطن.. منها "سرطان المعدة"

أبرزها التدخين ..عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة



يعد سرطان المعدة واحد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لكن فى المقابل يتجاهل الكثير منا هذه الأعراض واكتشاف الإصابة به في مرحلة متأخرة جدًا فيكون من الصعب التخلص منه.



أعراض تحذيرية لسرطان المعدة



وفقا لموقع "بولد سكاى"، الهندى هناك مجموعة من الأعراض التي تظهر على الجسم لتنذرنا بالإصابة بسرطان المعدة أبرزها فقدان الشهية و الوزن المفاجئ والشعور بالحرقة المستمرة في المعدة والانتفاخ حتى مع تناول الأطعمة الخفيفة التى من المفترض أنها لا تسبب الشعور بالامتلاء.



ونادرا ما تظهر أعراض المرض خلال المرحلة المبكرة من الإصابة ما تجعل من الصعب اكتشاف سرطان المعدة مبكرًا، وفقا لما ذكره موقع الجمعية الأمريكية للسرطان أما عن أهم العلامات والأعراض المبكرة لمرض سرطان المعدة



أسباب صادمة للإصابة بسرطان المعدة



ووفقا لموقع هيلث لاين على الرغم من عدم الوصول إلى السبب الدقيق لسرطان المعدة إلا أن هناك عددا من عوامل الخطر المرتبطة بالحالة الصحية الخطيرة، بما في ذلك التدخين وتجاوز سن الـ 55 واتباع نظام غذائي عديم الألياف وزيادة استهلاك الأغذية المصنعة أو اللحوم الحمراء، وكذلك اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة المملحة والمخللة، أو الإصابة بعدوى في المعدة تسببها بكتيريا Helicobacter pylori كما أن خطر الإصابة بسرطان المعدة، يكون أعلى إذا كان الشخص يعاني من قلة كمية الحمض في المعدة، أو حال إجراء عملية جراحية في المعدة ، وهناك بعض الأبحاث التي تربط السمنة بالمرض، على الرغم من أن النتائج غير حاسمة، وفقا للباحثين.



أعراض تحذيرية لسرطان المعدة انتبهى لها



أعراض الإصابة بسرطان المعدة، متعددة وكثيرة، حيث أنها تبدأ بإعياء ثم الشعور بالانتفاخ بعد الأكل، والشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام،



يبدأ السرطان عندما يحدث خطأ في الحمض النووي للخلية، والذى يتسبب هذا التحور في نمو الخلية وتقسيمها بسرعة، حيث تشكل الخلايا السرطانية المتراكمة ورمًا يمكنه غزو البنى القريبة، ويمكن أن تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم لتنتشر في جميع أنحاء الجسم.





عوامل تزيد خطر الإصابة





وفقا لموقع مايوكلينك تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة الموجود في جسم المعدة ما يلي:



- اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المالحة والمدخنة

- اتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات

- تاريخ عائلي من سرطان المعدة

- العدوى

- التهاب المعدة على المدى الطويل

- فقر الدم الخبيث

- التدخين

- الأورام الحميدة في المعدة