برلمانى: قاعدة برنيس رسالة واضحة بقدرات الجيش المصري لمن تخدعهم الاحلام

أكد النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، أن قيام القوات المسلحة المصرية بأجراء المناورة العسكرية الضخمة قادر ٢٠٢٠ بمشاركة مختلف الاسلحة وكذلك أفتتاح الرئيس السيسي لقاعدة برنيس العسكرية جنوب البحر الاحمر رسالة واضحة للعائشين في الاحلام والاوهام.



منوها في بيان له، بالقدرات العسكرية المصرية الضخمة وعملية التحديث المستمرة للمعدات والاسلحة.



وشدد عضو مجلس النواب، على ثقته التامة في قدرات الجيش المصري في الدفاع عن الوطن والتصدي لمختلف التحديات ومواجهة الارهاب بكل قوة.خصوصا وان الجيش المصري يصنف بأنه واحد من أعظم وأقوى الجيوش بالعالم.



يأتى ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه تشرف اليوم بافتتاح قاعدة برنيس.



وأضاف الرئيس من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شرفت اليوم بافتتاح قاعدة برنيس وتابعت استعدادات مختلف أسلحة وأفرع القوات المسلحة المصرية".



وتابع: "أود أن أشيد بالأداء المتميز لقواتنا المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن".



واختتم الرئيس كلمته قائلا: "تحيا مصر".