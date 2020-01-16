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منوعات

ألف رحمة ونور عليها.. فجر السعيد تنعى ماجدة الصباحى

الخميس 16/يناير/2020 - 09:27 م
ماجدة الصباحى
ماجدة الصباحى
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محمد بدران
نعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا عصر اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا.

ونشرت فجر السعيد عبر حسابها الشخصي على انستجرام صورة للفنانة الراحلة وعلقت قائلة: " الف رحمه ونور عليها عظم الله أجرنا جميعًا في وفاة الفنانه الكبيره ماجده الصباحي".

بدأت ماجدة الصباحي حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وبدات عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من زوجها الفنان الراحل إيهاب نافع وهى غادة.

يذكر ان الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.
ألف رحمة ونور عليها.. فجر السعيد تنعى ماجدة الصباحى
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وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر 89 عامًا

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