الاتفاق تم.. قائد مانشستر يونايتد يقترب من الانتقال لإنتر الإيطالي

أكدت تقارير صحفية ، اليوم الخميس ، أن أشلي يونج قائد فريق مانشستر يونايتد، اقترب من الإنتقال لصفوف نادي إنتر الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الاتفاق تم بين ناديي إنتر ومانشستر يونايتد، وأن يونج سينتقل للنيراتزوري خلال يناير الجاري، مقابل 1.5 مليون يورو.



وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في اليومين القادمين ، وأن يخضع يونج للفحص الطبي لإكمال إنضمامه للنادي الإيطالي.



يذكر أن يونج قد انتقل لصفوف نادي مانشستر يونايتد، قادمًا من نادي أستون فيلا، مقابل 18 مليون يورو ، وشارك مع الفريق في 18 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفًا وصنع الآخر.