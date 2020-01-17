توقف عنها فورا.. عادة نفعلها بالبيض قبل حفظه في الثلاجة

نصحت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بعدم غسل البيض قيبل حفظة في الثلاجة





وتقول سماح ان هذه العادة قد تلجأ اليها الكثير من ربات المنزل وذلك بسبب تعرض البيض للدم والبراز والاتربة ولذلك يجب ان نبتعد عن هذه العادة نهائيا ويمكن ان تختاري طبق البيض النظيف او يمكن غسله بفرشة خفيفة قبل الاستعمال مباشرا



واوضحت سماح ان قشرة البيض مسامية وصامته ومعني ذلك انها تحتوي علي مسام مثل الجلد ولن تشاهديها بعينك وتوجد علي غشاء رقيق جدا مغطيها ويمنع وصول التراب واي تلوث علي القشرة أنه يوصل داخل البيضة



فعند غسل البيضة تكون المسام مفتوحة ومتاحة وتسبب تلوث المحتوي الداخلي ويسبب فساد للبيض ولذلك يمكنك ان تغسل قبل الاستخدام مباشرة حتي لانعطيها فرصة للتلوث