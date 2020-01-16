النواب العراقي: لا وجود لتشكيل أقاليم في البلاد



ونقلت قناة السومرية عن الحلبوسي قوله في بيان:"كنا وما زلنا وسنبقى نؤمن ونعمل على وحدة العراق ارضا وشعبا."



وأكد الحلبوسي في بيانه، أن "لا وجود لاي طرح بشأن تشكيل اقاليم في البلاد".



وكانت تقارير إعلامية ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن أن عددا من السياسيين بينهم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ناقشوا مؤخرا مشروع "الاقليم السني".

قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، إنه لا وجود لأي طرح بشأن تشكيل أقاليم في البلاد.