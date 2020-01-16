AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

النواب العراقي: لا وجود لتشكيل أقاليم في البلاد

الخميس 16/يناير/2020 - 09:26 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، إنه لا وجود لأي طرح بشأن تشكيل أقاليم في البلاد.

ونقلت قناة السومرية عن الحلبوسي قوله في بيان:"كنا وما زلنا وسنبقى نؤمن ونعمل على وحدة العراق ارضا وشعبا."

وأكد الحلبوسي في بيانه، أن "لا وجود لاي طرح بشأن تشكيل اقاليم في البلاد".

وكانت تقارير إعلامية ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن أن عددا من السياسيين بينهم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ناقشوا مؤخرا مشروع "الاقليم السني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان العراقي يعلن إطلاق مبادرة وطنية لمعالجة الأزمة في البلاد

قناة عراقية: رئيس مجلس النواب يعتزم تقديم استقالته في جلسات الأسبوع المقبل

البرلمان العراقي يؤجل جلسة مناقشة قانون الانتخابات إلى إشعار آخر

البرلمان العراقي يطالب رئيس الجمهورية بترشيح رئيس للحكومة خلال 15 يوماً

النواب العراقي يدعو الرئيس لاختيار خليفة جديد لـ عبد المهدي

التعديل الوزاري بداية التغيير.. ودول العالم تتحالف ضد التدخل التركي بليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

ترشيحاتنا

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وفاة ماجدة الصباحي.. اسمها الحقيقى

منافسو ليفربول في دوري الأبطال يتمنون لبادجي التوفيق في الأهلي.. تعرف على السبب

تعرف على سبب وفاة ماجدة الصباحي

سواريه جريء.. درة تتألق في عرض أزياء للمحجبات بحضور نيللي كريم وبسمة.. صور

طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل أحلى من المطاعم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجبلاية تدعم منتخب "النسائية" قبل مواجهة المغرب في التصفيات .. صور

منتخب "النسائية" يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا .. صور

أم تركت طفلها بمفرده 5 دقائق كادت تواجه 3 آلاف دولار خسائر.. شاهد