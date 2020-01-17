القشف وجفاف الشفاه وتساقط الشعر.. علاج أمراض الشتاء بدون أدوية

يعاني الكثير من الأشخاص في الشتاء من أمراض عديدة، ونظرا لارتفاع أسعار أدوية الجلدية نستطيع أن نلجأ لبعض الوسائل الطبية الفعالة والرخيصة للتغلب علي تلك المشاكل.



قال الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية إنه من مشاكل فصل الشتاء، قشرة الشعر، التي يمكن علاجها بتحضير خليط مكون من معلقة خل مع ماء دافئ ويتم تدليك فروة الرأس والشعر بهذا الخليط وتترك ربع ساعة ثم الغسل بالشامبو مرتين إلى ثلاثة أسبوعيا.



وبالنسبة لجفاف الشفاه وتشققها وتقشرها يمكن علاجها بخليط من الجلسرين وعسل النحل بنسبة متساوية ثلاث مرات يوميا..



اما الاصابة بفيروس الهربس الذي يصيب حرف الشفاه او الأنف ويسبب التهابات وثقاليل فممكن علاجه بالدهان بالعسل فقط اربع مرات يوميا لمدة أسبوع.



وفي حالات قشف ظهر اليدين او حول الفم خاصة عند الاطفال فيمكن علاجها بالجلسرين مرتين يوميا.



وبالنسبة لجفاف الذراعين والساقين والذي يصاحبه هرش ممكن بالدهان بخليط من الفازلين وزيت الزيتون قبل النوم مساء مع الاستحمام بصفه عامة بصابون الجلسرين دائمًا



وأخيرا تشقق كعب القدم وجفافه ممكن علاجه بنقع القدمين يوميا ليلا في ماء دافئ مذاب به ملح ثم دهانه بمرهم حامض الساليسيليك بتركيز ٥٪ او الكرباميد او الفازلين.