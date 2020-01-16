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توك شو

العفو الدولية تقاضي إسرائيل بسبب شركة تجسس.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 09:29 م
شركة NSO
شركة NSO
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «يورونيوز» مقطع فيديو يكشف مقاضاة منظمة العفو الدولية لشركة برامج تجسس إسرائيلية وتطالب بوقف قرصنتها.

وذكرت «يورونيوز» أن محكمة إسرائيلية نظرت في القضية التي رفعتها منظمة العفو الدولية "إمنستي" بهدف إلزام إسرائيل بإلغاء تراخيص تصدير برمجيات التجسس التي تنتجها شركة البرمجيات الإسرائيلية.

وأفادت «يورونيوز» بأن منظمة العفو الدولية أكدت أنه تم استهداف موظف من "إمنستي" بهجوم، من برنامج لمجموعة "NSO" يسمى "Pegasus"، وهو برنامج تجسس، وهو أيضًا مرتبط بالهجمات على الناشطين والصحافيين.

يذكر أن مجموعة "NSO"، شركة مراقبة إسرائيلية، متورطة في سلسلة من محاولات الاقتحام الرقمي.
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