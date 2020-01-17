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تعليم

الأكاديمية المهنية للمعلمين تبدأ إجراءات تغيير المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:31 ص
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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ياســمين بدوي
أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين البدء في الاجراءات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم بالمديريات التعليمية .
وأشارت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، إلى أن ذلك حرصا على الارتقاء بالاداء المؤسسي وبمستوى الخدمات التي تقدمها الأكاديمية للمعلمين بما يلبي متطلبات منظومة التعليم الجديدة .

كما لفتت الاكاديمية المهنية للمعلمين إلى سعيها لتذليل كافة الصعوبات التي تعوق العملية التعليمية ، وتحقيق رؤية مصر 2030
أصدرت الاكاديمية المهنية للمعلمين تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، توصي بضرورة حصر جميع طلبات تغيير المسمى الوظيفي في جميع التخصصات.

وشددت على ضرورة أن يتم ذلك في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، وفي ضوء بيان العجز والزيادة على أرض الواقع بالمديرية ، حيث التباين والاختلاف من مديرية تعليمية لأخرى في نفس الخصص حتى يتسنى استكمال باقي الاجراءات.

وتتمثل الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي في : طلب باسم السيد وكيل الوزارة ، و استمارة تغير المسمى الوظيفي ، وصحيفة أحوال إلكترونية مختومة ومعتمدة ، و المؤهل العالي التربوي او المؤهل العالي بالإضافة إلي شهادة تأهيل تربوي مختومة ومعتمدة علما بانه لا يتم إستلام أوراق الحاصلين على مؤهل جامعي تربية أساسي ، وآخر تقريرين تقويم الأداء ( صورة طبق الاصل) مختومة ومعتمدة ، و صورة بطاقة الرقم القومي ، و إفادة مختومة ومعتمدة بأن المعلم مازال على رأس العمل.
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