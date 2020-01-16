ترامب يتجاهل بدء محاكمته بأجندة أعمال مكثفة

في الوقت الذي بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل رسمي، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، عقب تحويل ملفه من مجلس النواب، يواصل البيت الأبيض أعماله كالمعتاد.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرر أن يكون ترامب في المكتب البيضاوي، للإعلان عن إرشادات جديدة للصلاة في المدارس العامة، وهي خطوة من شأنها إرضاء ناخبيه الإنجيليين، قبل الانتخابات الرئاسية 2020.



كما سيحضر مأدبة عشاء لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في ولاية فلوريدا غدًا الجمعة.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي كلمة في المؤتمر السنوي لاتحاد المكاتب الزراعية الأمريكية الأحد المقبل، ثم يغادر لمدة يومين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث يقضي بعض الوقت مع زملائه من زعماء العالم في سويسرا يوم الثلاثاء عندما يبدأ مجلس الشيوخ رسميًا المحاكمة الفعلية بهدف عزله.



وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، علقت على بدء محاكمة عزل ترامب، قائلة إن الحزب الديمقراطي يحاول إيقاف نجاحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عبر الاتهامات التي وجهت له في مجلس الشيوخ.



وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض على تويتر: "عقب الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مع الصين أمس، واتفاق كندا اليوم، الديمقراطيون يقرأون الآن اتهاماتهم لإقالة الرئيس".



وأضافت: "هذه الاتهامات تحاول إيقاف نجاحات الرئيس دونالد ترامب.