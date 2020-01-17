AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تبحث إمكانية إيفاد معلمين ألمان متقاعدين للتطوع للعمل في مجال التعليم الفني في مصر

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:45 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
Advertisements
ياســمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جاري التباحث مع الجانب الألماني ، المتمثل في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي ، إمكانية إيفاد معلمين ألمان متقاعدين للتطوع للعمل في مجال التعليم الفني في مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها اقترحت على الجانب الألماني ، أن يتم إيفاد من 10-15 معلما متقاعدا للمعاونة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الجانب الألماني قد وعد ببحث الأمر ، كما تعهدت الوزارة بتذليل إجراءات تأشيرات الدخول لمصر وإجراءات نقل الأمتعة الشخصية للمعلمين الألمان، خاصًة أنهم يعملون بصورة تطوعية.

وكان قد التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، وفدًا من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، برئاسة السيد بيرند دونزلاف المدير الجديد للتعاون الإنمائي الألماني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين الوزارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: سمعة المنتجات التصديرية مرتبطة بمهارة العمالة وقدراتها

‎خلال زيارته لألمانيا.. طارق شوقي يكشف تفاصيل خطط تطوير التعليم الفني

التعليم تعلن آخر أخبار بوابة الوظائف وشئون المعلمين في مؤتمر صحفي ..غدا

وزير التعليم يعلن آخر أخبار بوابة الوظائف ومستجدات شئون المعلمين .. اليوم

وزير التعليم: مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع 120 ألف معلم

التعليم: نخطط لإنشاء 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية سنويا حتى عام 2030

ترشيحاتنا

عروس مصابة بالشلل تسير على قدميها يوم زفافها .. شاهد

طقس سيئ يضرب مطروح وزيادة في سرعة الرياح

أحلى قمر .. ويزو تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها .. شاهد

هل يجوز تأخير الصدقة والزكاة لإخراجهما في رمضان .. عالم أزهري يجيب

عودة وزيري الخارجية والري بعد المشاركة في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة

حبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

AdvertisementS

«قولي الحقيقة عشان هفتش».. محافظ كفر الشيخ يحذر طبيبة أثناء جولته داخل الوحدة الصحية..فيديو

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن هجوم إيران على قاعدة عين الأسد بالعراق

غيرة وفاء.. تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. شاهد

أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد

طقس سيئ يضرب مطروح وزيادة في سرعة الرياح

محمد زيدان: يورجن كلوب أبلغني أنني أفضل من محمد صلاح 100 مرة.. فيديو

أخبار الفن.. منى فاروق فى المستشفى وتفاصيل الحالة الصحية لـ شويكار

شاهد عروس بفستان الزفاف في الحرم المكي.. ومغردون: امنعوا هذه الظاهرة

القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو

عروس مصابة بالشلل تسير على قدميها يوم زفافها .. شاهد

حدث ليلا.. أمريكا تعترف بـ إصابة 11 جنديا بقاعدة عين الاسد .. و الجيش الليبي يكشف سبب غضب أردوغان

أخبار الفن .. الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها ورضوى الشربيني تشعل الإنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنيه لكل 5 دقائق.. مدرسة تلجأ لحيلة غريبة لمنع أولياء الأمور من التأخير على أبنائهم

غيرة وفاء.. تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. شاهد

أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد