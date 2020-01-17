التعليم تبحث إمكانية إيفاد معلمين ألمان متقاعدين للتطوع للعمل في مجال التعليم الفني في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جاري التباحث مع الجانب الألماني ، المتمثل في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي ، إمكانية إيفاد معلمين ألمان متقاعدين للتطوع للعمل في مجال التعليم الفني في مصر.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها اقترحت على الجانب الألماني ، أن يتم إيفاد من 10-15 معلما متقاعدا للمعاونة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الجانب الألماني قد وعد ببحث الأمر ، كما تعهدت الوزارة بتذليل إجراءات تأشيرات الدخول لمصر وإجراءات نقل الأمتعة الشخصية للمعلمين الألمان، خاصًة أنهم يعملون بصورة تطوعية.



وكان قد التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، وفدًا من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والإنمائي، برئاسة السيد بيرند دونزلاف المدير الجديد للتعاون الإنمائي الألماني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين الوزارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني.