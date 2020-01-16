الداخلية في يوم.. ضبط المتهمين في واقعة شهيد الشهامة بالدقهلية.. عاطل يخنق عجوزا حتى الموت داخل شقتها بمدينة نصر

- تشوه 8 طلاب فى مشاجرة بـ ماء النار أمام مدرسة فى الغربية

- ضبط مالك مصنع حول مسكنه لمركز لعلاج الإدمان بالشرقية



شنت وزارة الداخلية عدة حملات امنية بمختلف المحافظات حيث قام شخصان بالغربية بإلقاء مادة كاوية خلال مشاجرة، مما أسفر عن إصابة عدد من طلاب إحدى المدارس، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفى المشاجرة.



البداية عندما تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بلاغا من أحد المستشفيات بإصابة 8 طلاب بإحدى المدارس الثانوية الصناعية، بحروق بالوجه والرأس، وما قرروه من أنه أثناء تواجدهم بشارع ترعة الساحل بمدينة سمنود، قام شخصان بالتشاجر مع آخرين وقيامهما بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" على من تشاجروا معهم فحدثت إصابتهم.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، حيث أكدت التحريات حدوث المشاجرة أمام المدرسة بين طرف أول (4 طلاب، مقيمين دائرة المركز) وطرف ثانٍ (طالبان، مقيمان بمدينة سمنود).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم أثناء الدراسة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها اثنان من طرفى المشاجرة بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" على اثنين من الطرف الثانى، مما أدى لحدوث إصابة المذكورين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما ، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مركز لعلاج الإدمان "غير مرخص" بالشرقية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (مالك مصنع كائن بقرية المحمدية بدائرة مركز شرطة منيا القمح ومُقيم بذات القرية) بإدارة مسكنه الكائن بذات القرية كمركز لعلاج الإدمان "بدون ترخيص".



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المركز المُشار إليه وأسفر ذلك عن ضبط 2 من المشرفين العاملين بذلك المركز و13 من المودعين للعلاج به (من بينهم "مسجل شقى خطر - 9 منهم لهم معلومات جنائية")، كما أمكن ضبط 16 علبة عقار مهدئ.



وبمواجهة المشرفين أقرا باستقبال المودعين بالمنشأة محل الضبط للعلاج من الإدمان وأن الأدوية المضبوطة بداخل المركز تستخدم للعلاج.



وبمواجهة المودعين بالمركز أيدوا ما جاء بأقوال المشرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما ، نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط المتهمين بسرقة حقيبة مدرسة وتسبب فى وفاة صاحب كافيتريا المعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة بالدقهلية .



تلقى مركز طلخا بلاغا بحدوث مصادمه ومتوفى بشارع بدائرة المركز وما تبين من الفحص أنه أثناء سير مدرسة " 57 سنة مقيمة بدائرة المركز" مترجلة بالشارع قام شخص مجهول يستقل دراجة نارية "توك توك بدون لوحات معدنية" بخطف حقيبة يدها وحال مشاهدة مالك كافيتريا " 35 سنة مقيم بدائرة المركز" للواقعة قام بملاحقة التوك توك الذي يستقله الجناة قائدًا دراجة نارية "ملكه" إلا أنه أختل توازنه وسقط أرضًا واصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل مما أدى لوفاته وفر قائد السيارة بها هاربًا .



وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي واقعة خطف الحقيبة وهم كلًا من عاطل 27 سنة والسابق اتهامه في 7 قضايا "سرقة"، عاطل 17 سنة والسابق اتهامه في 9 قضايا "سرقة" مقيمان بدائرة مركز طلخا.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم الأول، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وأعترف تفصيليًا بارتكابه واقعة خطف حقيبة المدرسة بالاشتراك مع المتهم الثاني باستخدام دراجة نارية "توك توك" قيادته وملك عاطل 23 سنة مقيم بدائرة المركز" .



وأضاف المتهم أنه عقب قيامه والمتهم الهارب بخطف حقيبة يد المجني عليها شاهد الواقعة المتوفى المذكور فقام بمطاردتهما مستقلًا دراجة نارية وحال اقترابه منهما ومحاولته الإمساك بهما قاما بدفعه حتى يتمكنا من الهرب فأختل توازنه وسقط أرضًا واصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل والتي فر بها قائدها هاربًا عقب المصادمة .



وتم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وأضاف بتخلصه من حقيبة اليد وما تحويه من أوراق بإلقائها بالطريق العام .

أمكن ضبط التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة بمواجهة مالكه قرر قيام المتهمين باستئجار التوك توك ملكه "مقابل مبلغ 130 جنيها" ونفى علمه باستخدامه في ارتكاب الواقعة.



كما توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد السيارة مرتكبة واقعة التصادم وقائدها وتبين أنه سائق "52 سنة سائق مقيم بدائرة المركز"، باستهدافه أمكن ضبطه والسيارة المشار إليها "ربع نقل " بمواجهته بما جاء باعترافات المتهم الأول أقر بها واعترف باصطدامه بالمجني عليه وهروبه عقب ذلك خشية ضبطه .



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



كما، تنكر عاطل لسيدة عجوز دأبت على مساعدته بالمال واستغل كبر سنها، وقام بخنقها داخل شقتها التي تقوم بتجهيزها بمنطقة مدينة نصر مستغلا وجودها بمفردها وسرق مفاتيح شقتها بمنطقة مصر الجديدة واستولي علي مجوهراتها وعدد من الأشياء الثمينة ولاذ بالفرار وتمكن رجال الامن من ضبطه.‪ ‬

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تلقي المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر بلاغا من مهندس كهرباء بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة عمته ربة منزل ٧٢ عاما والكائنة بذات العقار والعثور على جثتها بصالة الشقة وحول رقبتها حبل .



وبسؤاله قرر عدم إقامة عمته بشكل دائم بالشقة وأنها كانت تتردد عليها لإنهاء بعض التشطيبات لتجهيزها للإقامة بها، وتم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وهو عاطل من منطقه الخصوص بالقليوبية تم ضبطه‪ ‬.

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واعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة تعرفه على المجني عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها ونظرًا لعلمه بثرائها عقد العزم على قتلها وسرقتها‪ ‬فقام باصطحابها من مسكنها بمنطقة مصر الجديدة للشقة محل الواقعة لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها.



وأثناء ذلك قام بالإجهاز عليها وخنقها باستخدام حبل خاص بإحدى الستائر فأودى بحياتها ثم استولى على هاتفها المحمول و 400 جنيه‪ ‬والمفاتيح الخاصة بها وعاد للشقة سكنها واستولى من داخلها على خاتم ذهب ولاب توب وهاتف محمول وفيزا كارد‪ ‬وكمية من الإكسسوارات والشمعدان والكريستال ولاذ بالفرار‪ ‬.