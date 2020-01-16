نائب المنيا عن حادث الطبيبات: بيئة العمل طاردة للكفاءات

تقدم مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن دائرة محافظة المنيا، اليوم الخميس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن حادث طبيبات المنيا.



وأوضح ملك أن عدم تهيئة بيئة العمل المناسبة لأدنى درجات السلامة المهنية والإعاشة والتدريب للأطباء العاملين بوزارة الصحة، وما ترتب على ذلك من نتائج خلال العام الحالى كان آخرها ضحايا حادث أطباء محافظة المنيا.



وأيضا تقدم عدد كبير من الأطباء بالاستقالة وعدد أكبر بطلبات الحصول على إجازة داخلية وخارجية بشكل يؤثر على الأداء في منظومة الصحة.



وأضاف ملك في طلب الإحاطة: أصبحت بيئة العمل طاردة للكفاءات والأطباء بجميع تخصصاتهم نتيجة سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات العشوائية مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان حرصا وحفاظا على المنظومة الصحية في مصر وحرصا على جهود الدولة التى تجلت بوضوح في تبنى رئيس الجمهورية لعدد من المبادرات كان لها الاثر الايجابى في نفوس جميع المصريين والتى نأمل في ان يكون استكمال تلك المبادرات من خلال خطة إستراتيجية ورؤية متكاملة لمنظومة الصحة في مصر.