قمر القمرات.. رامى صبرى يتغزل في أصالة عبر إنستجرام

نشر المطرب الشاب رامى صبرى صورة مع الفنانة أصالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وعلق رامى على الصورة قائلًا: "قمر القمرات" ولاقت إعجاب متابعيه.



يذكر أن الفنانة أصالة، طرحت مؤخرًا فيديو كليب جديد على قناتها الرسمية "يوتيوب"، ويحمل عنوان "شامخ".



كانت أصالة أعلنت، انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.



وكتبت عبر انستجرام :" " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا.