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فن

وداعًا جميلة بوحريد.. نقيب المهن التمثيلية ينعى ماجدة الصباحى

الخميس 16/يناير/2020 - 10:50 م
ماجدة الصباحى
ماجدة الصباحى
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محمد بدران
نعي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا عصر اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا.

ونشر اشرف زكى عبر حسابه الشخصي على انستجرام صورة للفنانة الراحلة وعلق قائلًا: " وداعًا جميلة بوحريد".

بدأت الفنانة الراحلة ماجدة حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وبدات عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

قدمت ماجدة عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من زوجها الفنان الراحل إيهاب نافع وهى غادة.

يذكر ان الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.
وداعًا جميلة بوحريد.. نقيب المهن التمثيلية ينعى ماجدة الصباحى
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