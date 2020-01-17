فتح باب التقديم ببرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة فتح باب التقديم للبرامج التي يقدمها للدراسة بها.



وأوضح المركز ان التقديم متاح للحاصلين علي الثانوية العامة وما يعادلها من المؤهلات المتوسطة والدبلومات الفنية دفعات 2018 وما قبلها



واشار إلي أن التغليم المدمج يستهدف مساعدة الشباب الذين لم يحصلوا علي فرصة مناسبة لهم في التعليم الجامعي ولديهم الطموح والرغبة في استكمال تعليمهم والحصول علي مؤهل جامعي عالي.



وأوضح المركز ان التقديم متاح بأحد برامجه المعتمدة والمعترف بها من المجلس الاعلي للجامعات المصرية وذلك للحصول علي البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج.