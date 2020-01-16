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كيف أصبحت مصر أهم دولة مصدرة للغاز في المنطقة؟.. خبير بترولي يوضح

الخميس 16/يناير/2020 - 11:07 م
حقل غاز
حقل غاز
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس جورج عياد، الخبير البترولي، إن مصر أصبحت من أكبر المنتجين للغاز في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنها ليست منتجة فقط ولكن متحكمة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»؛ تقديم الإعلامي «رامي رضوان»، أن الغاز القادم من إسرائيل يتم إسالته في مصر وإعادة بيعه والاستفادة منه، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أيضا أكبر مخزون استراتيجي في المنطقة.

وأوضح عياد، إلى أن الوضع يشهد عددا من المعاكسات، مما جعل فرنسا وإيطاليا تطلبان الدخول في منتدي غاز الشرق الأوسط، مؤكدا أن اعتماد أوروبا على المنطقة في الغاز يصب في مصلحة مصر.

وأشار عياد، إلى أن هناك صعوبة في مد خطوط غاز في البحر المتوسط الفترة المقبلة لأنها قد تستغرق أعوام كثيرة تقترب من 10 سنوات؛ وبذلك تصبح مصر عاملا مهما في تصدير الغاز لأوروبا الغربية.
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