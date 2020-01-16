آثار البرلمان تنتقد عدم استغلال حمام موسى وآثار الكيلاني بجنوب سيناء



ومن جانبه قال النائب محمد شعبان إن محافظة جنوب سيناء تتميز بطابع خاص وتاريخ كبير وخاصة مدينة طور سيناء العاصمة، مؤكدا أن وجودهم بمدينة طور سيناء للوقوف علي المشكلات وأعمال التطوير.



وقال النائب جلال عواره" إننا نشكر السلطة التنفيذية بالمحافظه بقيادة اللواء خالد فوده محافظ الإقليم واللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة مضيفا أن الحقيقة أنه قد تلاقت الإرادات في كل ما يمكن تناوله من خدمات للمواطن السيناوي من خلال تطوير المسرح المكشوف التابع للثقافة ليقدم خدمة مميزة لأهالي المحافظة ومن ثم انتقلنا إلي مقر إذاعة جنوب سيناء واتفقنا مع الجهاز التنفيذي في شأن الوقوف علي تطوير إذاعة جنوب سيناء لتغطي كافة مدن المحافظة وخارجها.



وأبدي وفد اللجنة إعجابهم الشديد بمنطقة حمام موسى وأكدوا أنه مكان رائع ويمكن استغلاله ليستقطب أنواعا من السياح المختلفة ومنها الثقافية والاستشفائية والدينية.



ومن جانبه قال النائب أسامة شرشر عضو اللجنة معلقا علي الزيارة إنها من أفضل وأهم الزيارات البرلمانية التي قمنا بها وأنها زيارات للتحقيق علي أرض الواقع ووجه الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء نادر عشماوي مشيرا أن مشروع حمام موسي مشروع ثقافي سياحي وإعلامي ونموذج عالمي يوجه رسالة للعالم في استقبال السياحة العالمية.



واقترح عدد من النواب ضرورة نقل المسرح الصيفى من مكانه الحالى بمدينة الطور، لمكان جديد يسمح لجميع زائري محافظة جنوب سيناء بزيارته وحضور العروض الفنية به.



واستمعت اللجنة والمرافقين لشرح مفصل عن آثار دير قرية الوادي بمدينة طور سيناء قدمه سعد شكري مفتش آثار بمنطقة آثار جنوب سيناء، مشيرا إلي أن مدينة الطور تمتلك العديد من المواقع الأثرية المهمة، ويعد دير الوادي، من أهم المناطق الأثرية بها.



لافتا أنه يرجع إلى القرن السادس الميلادي، مشيرا لوجود مواقع بها حفائر أثرية بمناطق "راس رايا" و"الكيلاني" بمدينة الطور، وتجري وزارة الآثار الآن رصد لها.



وأكدت اللجنة أن المدينة لديها العديد من المناطق الأثرية والسياحية والطبيعية التي تسهم في تنمية السياحة بمدينة طور سيناء.

انتقدت لجنة الإعلام والثقافة والإعلام بمجلس النواب عدم استغلال منطقة حمام وآثار الكيلاني والوادي وعدم وصول إرسال إذاعة جنوب سيناء لكل المدن والوديان.جاء ذلك خلال زيارتهم لجنوب سيناء بعد طلب إحاطة تقدم به النائب غريب حسان نائب دائرة طور سيناء والذي طلب فيه معاينة اللجنة علي أرض الواقع.وقد استقبلهم اللجنة اللواء نادر عشماوي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والتي كانت برئاسة النائب محمد شعبان رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة وذلك بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء العاصمة.ورافقهم خلال الزيارة التي شملت المسرح المكشوف و إذاعة جنوب سيناء ومنطقة آثار قرية الوادي ومنطقة حمام موسي، وتاتي الزيارة بناء علي طلب إحاطة مقدم من النائب غريب حسان عضو مجلس النواب للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذها بطور سيناء.وأكدت اللجنة دعمها لتطوير كافة المشروعات علي أرض المحافظة.ورافق اللجنة خلال الزيارة المحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء وعدد من القيادات التنفيذيه والشعبيه بالمحافظة.