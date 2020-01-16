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محافظ كفر الشيخ: الرئيس يركز على الصحة والتعليم لأهميتهما للمواطن.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن مشاكل المواطن تختلف طبقا للبيئة الجغرافية لكنها تتشابه إلى حد كبير على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال فقرة "التاكسي" لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية mbc مصر أن بحيرة "غليون" تنتج 38% من الانتاج السمكى فى مصر، مشيرا إلى انه أيضا يوجد جامعة كبيرة بالمحافظة وأصبحت في مصاف الجامعات الكبيرة.

وتابع اللواء جمال نور الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على شقين أساسيين وهما الصحة والتعليم مؤكدا انهما يمثلان اهتمامات أولية للمواطن المصري.

وأشار محافظ كفر الشيخ الى أن الرئيس أطلق عددا من المبادرات الهامة فى مجال الصحة للقضاء على فيروس سي.

وقال المحافظ إن بعض الطرق تضررت نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ونعمل على إصلاحها.
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