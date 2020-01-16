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رياضة

طلعت يوسف: راضٍ عن التعادل مع بيراميدز.. وأداء لاعبي الاتحاد كان متزنًا.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 11:13 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
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محمد رشاد
طالب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بالصبر على الفريق عقب التعادل مع بيراميدز بنتيجة 1-1، فى ختام الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وقال طلعت يوسف في لقاء مع أون سبورت: "بيراميدز يتمتع بقدرات فنية عالية جدًا، مجموعة لاعبين سواء دخل الملعب أو خارجه، فريق قدراته الفنية كبيرة جدًا، وكان ذلك في حساباتنا منذ البداية وكان مهما جدًا أن نحافظ على فرق النقاط بيننا وبينهم في ترتيب الدوري".

وأضاف: "الشوط الأول أضعنا خلاله فرصتين في العارضة، وفي الثاني أهدرنا فرصا لكن الأمور تغيرت، والأداء كان متزنا نسبيًا في الشق الهجومي والدفاعي، راضٍ عن النتيجة والروح التي أدى بها لاعبو الاتحاد السكندري".

وواصل: "الفوز أو التعادل وارد، لكني أشعر بالرضا الكامل عندما يكون الأداء متزنا في الملعب طوال المباراة، ولكي أكون واقعيًا أحتاج وقتا أطول على الأقل هذا الموسم، لم نصل لمرحلة الرضا ونريد مزيدا من الوقت في التحول من صراع الهبوط إلى المنافسة مع زيادة سقف الطموح".

وتابع: "راضٍ عن التعادل، لأننا مررنا بمرحلة من الاهتزاز في النتائج، وأتمنى أن ينطلق الفريق في بقية المباريات".

واختتم: "أسعى أن ننهي الموسم في الأربعة الكبار في الدوري، وما زلنا في مرحلة تكوين فريق بعد مرحلة صعبة جدًا الموسم الماضي، وهذا يحتاج إلى وقت، نكون فريقا، وبعد ذلك نعالج السلبيات".
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