ستبقى علامة من علامات السينما العربية.. صابرين تنعى ماجدة الصباحى

بدأت الفنانة الراحلة ماجدة حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وبدات عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

قدمت ماجدة عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من زوجها الفنان الراحل إيهاب نافع وهى غادة.

يذكر ان الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.