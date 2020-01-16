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فن

ستبقى علامة من علامات السينما العربية.. صابرين تنعى ماجدة الصباحى

الخميس 16/يناير/2020 - 10:54 م
ماجدة الصباحى
ماجدة الصباحى
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محمد بدران
نعت، الفنانة صابرين الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا عصر اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا.

ونشرت صابرين عبر حسابها الشخصي على انستجرام صورة للفنانة الراحلة وعلقت قائلة: " إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك كنتي وستبقي علامه من علامات السينما العربيه وداعًا #جميله_ابو _حريد السينما المصريه".

بدأت الفنانة الراحلة ماجدة حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وبدات عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

قدمت ماجدة عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من زوجها الفنان الراحل إيهاب نافع وهى غادة.

يذكر ان الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.
ستبقى علامة من علامات السينما العربية.. صابرين تنعى ماجدة الصباحى
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