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محافظ جنوب سيناء: 6 مؤتمرات ستقام في شرم الشيخ بالتنسيق مع الإمارات

الخميس 16/يناير/2020 - 11:14 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
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حمزة شعيب
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها باع وخبرة كبيرة في تنظيم مؤتمرات ومهرجانات الهجن.

وأشار إلى أن هناك 6 مؤتمرات ستقام في شرم الشيخ بالتنسيق مع الإمارات، ومهرجان شرم الشيخ الذي أقيم اليوم هو الثالث، معقبا أن هناك تنظيما متوازيا بين مصر والإمارات لإنجاح مهرجان الهجن بشرم الشيخ.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، خلال مداخلة تلفونية الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج كل يوم المذاع عبر قناة on e، أنه قبل تنظيم مهرجان الهجن في شرم الشيخ، سافر إلى أبو ظبي، وقابل الأمير سلطان بن حمدان رئيس الاتحاد العربي للهجن، ونسق معه لإقامة المهرجان وإخراجه بهذه الصورة المشرفة.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنه عندما طُلب من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحضور لمصر لمشاهدة عروض مهرجان الهجن رحب بشدة، وقال إنه سيأتي في الوقت الذي يحدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بـ 200 جهاز راكب آلي على الجمال، حتى لا يتعرض ركاب الجمال للسقوط ويتعرضون للإصابة، حيث يتم توجيهه من الخارج بريموت كنترول.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن مصر وصلت للعالمية في إنشاء مضامير الهجن وسباق الجمال والإبل، حيث تم إنشاء مضامير لاستقبال أكبر مهرجانات الهجن في العالم، ومضيفا أن الإمارات حددت جوائز وصلت قيمتها إلى 156 مليون درهم إماراتي، خاصة وأن الهجن هناك له شعبية أكثر من كرة القدم، كما سيتم تنظيم 3 مهرجانات في الفترة القادمة خلال شهري مارس وأبريل ويتم فتحه أمام السائحين لمشاهدته، وسيتم عمل أجندة لهذه المهرجانات.
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