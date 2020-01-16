رسميا.. البنك الأهلي يضم أحمد عجلة في الميركاتو الشتوي

حصل فريق الكرة بنادي البنك الأهلي على خدمات لاعب بتروجيت السابق أحمد عجلة صاحب الـ25 عاما، لتدعيم صفوف الفريق بدوري القسم الثانى بمجموعة الصعيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.



يتميز أحمد عجلة بامتلاك قدرات فنية وبدنية عالية، وسبق أن لعب لفريق الاتصالات لست سنوات، ونادى الشرطة ثم انتقل الى نادى مصر فى موسم صعود الفريق للممتاز وكانت محطته الأخيرة قبل الانتقال لنادي البنك الأهلى فريق بتروجيت.



ومن جانب آخر عبر أحمد عجلة عن سعادته بالانضمام لفريق البنك الأهلي، ويأمل بالصعود مع فريقه الجديد للدورى الممتاز.