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أخبار العالم

السلطات السودانية تطلق سراح صحفي مصري

الخميس 16/يناير/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، اليوم الخميس، أن السلطات المختصة أطلقت، مساء اليوم، سراح الصحفي المصري، سامي مجدي قاسم، الذي يعمل بوكالة أسوشيتدبرس بعد انتهاء استجوابه، وسلمته لوزارة الثقافة والإعلام وسمحت له بالسفر إلى مصر. بحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة والإعلام السودانية.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد احتجزت قاسم يوم ١٣ يناير الجاري أثناء قيامه بالتصوير في منطقة القيادة العامة للقوات المسلحة، وقامت بمصادرة هاتفه، وطلبت منه الحضور في اليوم التالي. وعند حضوره في اليوم التالي ١٤ يناير تم احتجازه لاستجوابه حول محتويات الموبايل التي رأت السلطات أن فيها تجاوزا لحدود العمل الصحفي العادي. بحسب وكالة الانباء السودانية الرسمية.

ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الثقافة والإعلام تدخلت لدى الجيش، باعتبارها المسؤولة عن الصحفيين الأجانب وتأكدت من أن التعامل معه كان بصورة لائقة وفي حدود القانون.

وأفلحت الجهود في صدور توجيه من القيادة العليا بإطلاق سراحه والسماح له بالسفر.

وعللت الوزارة تأخر إطلاق سراح الصحفي لمدة 48 ساعة بسبب الأحداث الأخيرة، وإنشغال الأجهزة المختصة بمعالجتها.
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