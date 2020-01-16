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فن

أصالة تحصد 33 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 10:52 م
أصالة - جابوا سيرته
أصالة - جابوا سيرته
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سعيد فراج
حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 33 مليون مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر "يوتيوب".

وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

وكانت أصالة نصري قد طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.

أما الأغنية الثالثة "حاجة متخصكش"، من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع آدم حسين، جيتار أوسو، مهندس صوت أندرو داوود، ميكس لندن.
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