خبير إستراتيجي يكشف دور مؤتمر برلين في حل الأزمة الليبية

قال أحمد عليبة، الخبير الأمني بالمركز المصري للفكر الاستراتيجي والدراسات الاستراتيجية، إن هناك أهدافا وغايات أخرى بين حكومة السراج فى ليبيا وبين تركيا تحتاج الى توضيح، وأن هذا هو السبب وراء كل ما يحدث الآن في ليبيا، لافتا إلى أن مؤتمر برلين سيكون منفذا جديدا لحل الأزمة الواقعة في ليبيا خاصة في وجود القوى الدولية، والتي أجمعت على ضرورة إيجاد حل للأزمة.



وأضاف الخبير الأمني بالمركز المصري للفكر الاستراتيجي والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج كل يوم، والمذاع على قناة on e، أن ما قاله أردوغان عن أن ليبيا إرث عثماني، هو عبارة عن كلام من كتب التاريخ وليس له صلة بالواقع، وأن الوعي التاريخي والانطباع المأخوذ عن تركيا في قمة السوء، وهناك رفض كبير من قبل الشعب الليبي للتدخلات التركية.



وأشار"عليبة"، إلى أن الشعب الليبي شاهد بعينه استقدام حكومة الوفاق للقوى الخارجية والمتمثلة في تركيا، ووجود ميليشيات مسلحة في الشارع الليبي، وسبب ذلك وجود جفاء بينه وبين تلك الحكومة، موضحا أن مجلس النواب الذي يمثل الشعب، رفض تماما الاتفاقيات التي أبرمها السراج مع الجانب التركي.