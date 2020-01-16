أمير مرتضى يكشف موقف كارتيرون من كاسونجو كابونجو

أشاد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، بمستوى الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، والتطور الكبير في الأداء.



وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "سعداء بالمستوى المميز الذي وصل له الفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ومازال أمامه الكثير ليقدمه".



وأضاف المشرف على الكرة: "كارتيرون يقدم دور مضاعف مع الفريق، ويقوم بتدريب اللاعبين الأساسيين، ويشرف أيضا على المستبعدين ويشاهد مباريات فرق الناشئين، ويعطي الجميع داخل النادي أهمية كبيرة وهو أمر رائع".



وأكمل أمير مرتضى: "المدير الفني طلب بوضع برنامج بدني خاص للكونغولي كاسونجو كابونجو تمهيدا لعودته للمباريات، وسوف يتم قيده خلال الفترة المقبلة في القائمة المحلية والأفريقية بناء على طلب المدير الفني".