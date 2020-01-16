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رياضة

أمير مرتضى يكشف موقف كارتيرون من كاسونجو كابونجو

الخميس 16/يناير/2020 - 11:05 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أشاد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، بمستوى الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، والتطور الكبير في الأداء.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "سعداء بالمستوى المميز الذي وصل له الفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ومازال أمامه الكثير ليقدمه".

وأضاف المشرف على الكرة: "كارتيرون يقدم دور مضاعف مع الفريق، ويقوم بتدريب اللاعبين الأساسيين، ويشرف أيضا على المستبعدين ويشاهد مباريات فرق الناشئين، ويعطي الجميع داخل النادي أهمية كبيرة وهو أمر رائع".

وأكمل أمير مرتضى: "المدير الفني طلب بوضع برنامج بدني خاص للكونغولي كاسونجو كابونجو تمهيدا لعودته للمباريات، وسوف يتم قيده خلال الفترة المقبلة في القائمة المحلية والأفريقية بناء على طلب المدير الفني".
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