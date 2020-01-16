أول تعليق لـ ترامب على بدء محاكمته في مجلس الشيوخ

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على بدء مجلس الشيوخ إجراءات محاكمته بهدف عزله، عقب إحالة الملف من مجلس النواب.



وكتب "ترامب"، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: ""لقد أصبحت أحاكم للتو بسبب إجرائي مكالمة هاتفية مثالية!".



كما توقع ترامب ألا تستغرق قضية عزله في مجلس الشيوخ وقتا طويلا، وفقًا لما نقلته الوكالة الفرنسية عنه في نبأ عاجل لها.



وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل رسمي، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب.



وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، على بدء المحاكمة، قائلة إن الحزب الديمقراطي يحاول إيقاف نجاحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عبر الاتهامات التي وجهت له في مجلس الشيوخ.



وكتبت ستيفاني على تويتر: "عقب الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مع الصين أمس، واتفاق كندا اليوم، الديمقراطيون يقرأون الآن اتهاماتهم لإقالة الرئيس".



وأضافت: "هذه الاتهامات تحاول إيقاف نجاحات الرئيس دونالد ترامب.