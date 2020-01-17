الأوقاف: تشغيل 1006 مساجد في المرحلة الأولى لمشروع الأذان الموحد.. وبرلمانيون: لا يوجد ما يمنع من تطويره واستخدام التكنولوجيا.. ودينية النواب تؤكد: الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتجديد الخطاب الديني

دينية البرلمان: لا مانع من تعميم الاذان الموحد في حالة رضاء المواطنين عنه

بصوت بواب العمارة مرفوض.. برلمانية تثير الجدل بسبب الأذان الموحد

الأوقاف: لن نستغنى عن مقيمي الشعائر بعد تعميم الأذان الموحد





قال اللواء عمرو فاروق شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف إنه تم التغلب على جميع العقبات الفنية في مشروع الأذان الموحد، وانطلقت المرحلة الأولى بنجاح , وتم تشغيل 1006 مساجد , بزيادة ستة مساجد عن المستهدف في 2019م , بواقع (635) مسجدًا بمحافظة القاهرة، و(272) مسجدًا بمحافظة الجيزة , و(99) مسجدًا بمحافظة القليوبية.



وأضافت وزارة الأوقاف في بيان لها أن عام 2020 سيشهد انطلاق المرحلة الثانية بالقاهرة الكبرى أيضا , مع دراسة تعميم التجربة بباقي المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.



وقال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تطبيق مشروع الآذان الموحد يعتبر خطوة مهمة وحضارية، معقبا: «لن يكون هناك اختلاف عليها إلا من قِبل بعض الجماعات».



وأضاف "هندي"، في تصريحات له أن تطبيق مشروع الأذان الموحد سوف يجد قبولا من الجميع، خاصة أنه مستمد من صحيح الدين.



وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن هناك أكثر من 128 ألف مسجد في مصر، موضحا أن الاتفاق علي أذان موحد لمؤذن يستحسن الجميع صوته يعطي مظهرا حضاريا في جميع أنحاء مصر.



كما نفي المركز الاعلاني لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتسريح وزارة الأوقاف المؤذنين ومُقيمي الشعائر بعد تعميم تجربة الأذان الموحد على كل المساجد خاصة بعد نجاحها في 100 مسجد بالقاهرة.



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لن يتم الاستغناء عن مُقيمي الشعائر والمؤذنين بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد، مُشددةً على تمسك الوزارة بكافة العاملين بها وعدم المساس بحقوقهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بالوزارة.



وأكدت الوزارة أنه لن يتم التخلي عن المؤذنين ومقيمي الشعائر العاملين بالوزارة، موضحةً أنه سيتم الاستعانة بهم في إقامة الصلاة داخل المساجد، أو الاستعانة بهم في الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى الاستعانة بهم في رفع الآذان حال حدوث أية أعطال بالنظام الإلكتروني للآذان الموحد.



وأشارت الوزارة إلى نجاح مرحلة البث التجريبي للآذان الموحد في 100 مسجد بالقاهرة، مُؤكدةً أن الأذان الموحد أحد أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني، وهو ما يعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية من خلال القضاء على تداخل الأصوات أو المساجد القريبة أو تقدم وتأخر إطلاق الآذان في المنطقة الواحدة.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعًا للإضرار بمصلحة الوطن، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).



وفي المقابل، أشاد شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بجهود وزارة الأوقاف في التغلب على جميع العقبات الفنية في مشروع الأذان الموحد، وانطلقت المرحلة الأولى بنجاح , وتم تشغيل 1006 مساجد , بزيادة ستة مساجد عن المستهدف في 2019م , بواقع (635) مسجدًا بمحافظة القاهرة , و(272) مسجدًا بمحافظة الجيزة , و(99) مسجدًا بمحافظة القليوبية.



وأضاف "الجندى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة الأوقاف تقوم بجهود كبيرة لخدمة المواطن مؤكدًا أن هناك طفرة كبيرة من أجل تجديد الخطاب الديني ولا يوجد ما يمنع من تطويره واستخدام التكنولوجيا.



وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن الحكم يرجع للمواطن على نجاح أي تجربة وعدم نجاحها، معقبًا:" لا احد يستطيع أن يزايد على وطنية المصريين وحبهم لوطنهم.



وتابع النائب:" أن فى حالة نجاح تجربة الاذان الموحد وتقبلها المواطنين فلا مانع من تعميمها".



وفى السياق ذاته، رحبت آمنة نصير عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بمشروع الاذان الموحد، معقبة:" أكون سعيدة لما أسمع أذان واحد من جميع المساجد".



وتحفظت آمنة نصير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على بعض إدارات المساجد التي تسمح لأي شخص من المتواجدين في المسجد بأن يؤذن، مؤكدة أن من أهم شروط المؤذن أن يكون حسن الصوت حتى يجذب المسلمين إلى الصلاة وليس العكس.



وتابعت النائبة قائلة:" بعض المساجد تسمح لأي شخص يؤذن مثل بواب العمارة وكناس الحي وذلك مرفوض تمامًا".