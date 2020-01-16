البنك الأهلي يواصل تدريباته قبل مواجهة الإعلاميين

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي استعداداته لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني المجموعة الأولى الدور الثاني والسعي للحفاظ علي القمة التي حافظ عليها معظم جولات الدور الأول.



وقام الفريق بتدريبات مكثفة علي فترتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي استعدادا لمواجهة فريق الإعلاميين ، في ديربي قوي ينتظره الكثير وقد انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .



يذكر أن الأحد المقبل تنطلق صافرة انطلاق الدور الثاني لدوري القسم الثاني المجموعة الأولى التي يتصدرها فريق البنك الأهلي مبتعدا بنقطة عن بني سويف ونقطتين عن الألومنيوم .



يستقبل فريق البنك الأهلي نادي الإعلاميين بينما يذهب بني سويف لملاقاة الحصان الأسود للمجموعة شبان قنا الذي قدم مباريات رائعة وانتهت مباراتهم في افتتاح الدور الأول بفوز بني سويف برباعية نظيفة.



ويستضيف الألومنيوم فريق الفيوم غير المستقر فنيا خاصة بعد استقالة محمد يوسف المدير الفني ليكون المدير الفني الثالث الذي يستقيل من تدريب الفريق وقد انتهى لقاء الدور الأول بفوز الفيوم بهدفين لهدف.