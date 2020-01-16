تأييد منع اللاعب إبراهيم سعيد من السفر بسبب النفقة.. ومحاميه: سنطعن على الحكم



وكان اللاعب إبراهيم سعيد تظلم على القرار الصادر ضده بمنعه من السفر وقررت المحكمة اليوم رفض التظلم وتاييد قرار المنع.





وكان دفاع ابتسام علاء حسن طليقة اللاعب إبراهيم سعيد تقدم بطلب للمحكمة بوضع اللاعب على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد.



ومن ناحية اخرى قال احمد المغربى دفاع اللاعب ابراهيم سعيد إنه سيقوم بالطعن على الحكم الصادر اليوم امام محكمة الاستئناف.



يذكر أن محامي طليقة سعيد، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى بطلب رقم 1167 لسنة 2017 لإلزام اللاعب السابق بتسديد مبلغ أكثر من 100 ألف جنيه، قيمة متجمد نفقة نجله "آدم" وحبسه 30 يومًا عند امتناعه عن أداء المبلغ لمطلقته وبعد تغيب الطرفين عن جلسة التسوية تم إحالة الأمر إلى محكمة الأسرة للفصل فى الدعوى.



يشار إلى أن محكمة أسرة المعادى ألزمت لاعب الزمالك والأهلى السابق ابراهيم سعيد، فى ديسمبر الماضى بدفع 6000 جنيه نفقة شهرية لنجله " آدم" و50 جنيها بدل فرش وغطاء، إلا أن اللاعب طعن على الحكم أمام محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مطالبًا بتخفيض مبلغ النفقة بدعوى ضيق حاله وزواجه من أخرى وتسديده لنفقات ابنتيه من زيجة سابقة.







قررت محكمة أسرة المعادي تاييد الحكم الصادر بمنع اللاعب السابق إبراهيم سعيد من السفر لعدم سداده نفقة طليقته.