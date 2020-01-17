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مرأة

بأقل التكاليف.. طريقة عمل الفراخ الاستربس

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات مختلفة بالمنزل يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل الفراخ الاستربس
المقادير
٢ صدور فراخ
ماء بصل
بهارات
٢ بيضة
كوب لبن
ملح
فلفل اسمر
٢٥٠ جرام دقيق
الطريقة...
١- نقطع صدور الفراخ الي شرائح رفيعة بالطول
٢-نخلط ماء البصل والملح والفلفل والبهارات ونقلبهم مع بعض جيدا ونتبل بها الدجاج ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين علي الاقل حتي تتشرب التتبيلة
٣-في بولة نخلط البيض والملح والفلفل ونقلبهم جيدا ونضيف اليهم اللبن
٤- في طبق آخر نضع الدقيق ونتبله ملح وفلفل وبهارات ونضع الدجاج في البيض واللبن ونتبله بالدقيق والبهارات
وفي طاسة علي النار فيها زيت عميق ساخن نقلي شرائح الدجاج حتي يتحول لونها الي اللون الذهبي
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