«قولي الحقيقة عشان هفتش».. محافظ كفر الشيخ يحذر طبيبة أثناء جولته داخل الوحدة الصحية..فيديو

قدم الإعلامي شريف عامر فقرة خاصة من برنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «mbc مصر» من محافظ كفر الشيخ، كما أجرى حوارا مع اللواء جمال نور الدين.



تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الوحدة الصحية بالمحافظة، بصحبة الإعلامي شريف عامر، حيث التقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المسئولين والأطباء.



ووجه اللواء جمال نور الدين، حديثه لأحد الأطباء حديثه خلال زيارته للوحدة الصحية بمحافظة كفر الشيخ: «فين الدفتر بتاع حضرتك اللى عملت بيه حالات النهاردة و الأيام اللي فاتت"»، فأجاب الطبيب «هناك 4 حالات يوم 29 ديسمبر الماضي وأيضا كانت أخر حالات عظام من يوم 19 ديسمبر الماضي».



كما وجه محافظ كفر الشيخ، سؤالا لـ إحدى الطبيبات: "إيه هي النواقص اللي عندك وقولي الحقيقة علشان هفتش، وأنا عايز إجابة صادقة» .



وعلقت الطبيبة: «يوجد نواقص في خافض الحرارة للأطفال وشراب الأطفال متوفر وذلك من واقع الدفاتر الموجودة في الوحدة الصحية».