AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

خلد ذكراه ميدان التحرير.. قصة سيمون بوليفار محرر أمريكا اللاتينية من الاحتلال

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:01 ص
تمثال سيمون بوليفار
تمثال سيمون بوليفار
Advertisements
عبدالله قدري
يوافق اليوم 17 يناير ذكرى إعلان سيمون بوليفار تأسيس الجمهورية الكولومبية عام 1819، بعد نضال مرير للتحرر من الاحتلال الإسباني للبلاد منذ القرن السادس عشر.

وفي هذه الذكرى يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن سيمون بوليفار قائد كولومبيا ومحرر دول أمريكا اللاتينية من الاستعمار.

سيمون بوليفار العسكري والسياسي الفنزويلي، واحد من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا هامًا في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية التي وقعت تحت طائلة الحكم الإسباني منذ القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما، وأُطلق عليه جورج واشنطن أمريكا اللاتينية.

سُميت دولة بوليفيا باسمه، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لدوره التاريخي في تحريرها، وجرى تغيير اسم فنزويلا إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية، بعدما منحه مجلس مدينة ماردة الفنزويلية لقب محرر فنزويلا.

كما تولى رئاسة دولة بيرو، وأسس فيها عدة كليات مثل الكلية الوطنية للعلوم، ومدارس لتعليم الأطفال في قوسقو، وهي مؤسسات تعليمية عُرفت باسم المدارس البوليفارية. وبالمثل أسس الجريدة اليومية إلبيروانو عام 1825. التي تُعد الجريدة الرسمية في بيرو.

وفي 9 أغسطس 1828، سن بوليفار قانونًا يحظر زواج المواطنين الإسبان في كولومبيا الكبرى. فيما تم إلغاء هذا القانون في كونجرس فنزويلا .

لكن بوليفار أخذ عليه حظر تدريس أعمال عالم القانون والفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنثام في جامعات كولومبيا بوصفها تضر الشباب، كان بوليفار يعتقد أنه فعلته هذه من شأنها فرض النظام والحفاظ على اتحاد كولومبيا الكبرى، وأعلن نفسه دكتاتورًا في 27 أغسطس 1828، بموجب مرسوم الدكتاتورية الاستبدادي، والذي ألغى منصب نيابة رئيس الجمهورية.

تم تكريم سيمون بوليفار عدة مرات، حتى بعد وفاته عبر إقامة العديد من المجسمات والتماثيل في فنزويلا وبنما والأرجنتين ومصر، إذ وضع له تمثال المُحرر في حي جاردن سيتي بالعاصمة القاهرة.

وافُتتح التمثال في الميدان الذي يحمل اسم سيمون بوليفار في 11 فبراير 1979، و حضر الافتتاح زوجة رئيس فنزويلا دونا بلانكا رودريجيث ده بريث.

يبلغ وزن التمثال البرونزي 500 كم، وارتفاعه 2.3 مترًا، وقد قام بعمله النحات الفنزويلي كارملو تباكو؛ أما القاعدة المصاحبة فهي من صنع مواطنه، مانويل سيلڤيرا بلانكو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الفنزويلي يأمر الجيش بالتعبئة العامة لهذا السبب

قرعة أمريكا الجنوبية لتصفيات مونديال 2022.. إعلان موعد السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين

فنزويلا: أزمة رئاسة البرلمان.. هل تحسمها المواقف الإقليمية والدولية؟

سيمون بوليفار.. حكاية تمثال محرر أمريكا الجنوبية في قلب القاهرة تكريما من عبد الناصر

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 2012.. خامنئي يؤم بنفسه خطبة الجمعة في طهران

خارجية البرلمان: إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية يسهم في استبيان الحقيقة

جلال علام يكشف موقفا خطيرا تعرض له أثناء تصوير مواقف وطرائف.. فيديو

فيلم صندوق الدنيا في دور العرض فبراير المقبل

حرف السين سبب الرفض في المرة الأولى.. شذى تكشف تفاصيل اختبار الإذاعة والتلفزيون.. فيديو

ريم البارودي ترقص في الزفة مع سعد الصغير ..فيديو

AdvertisementS

«قولي الحقيقة عشان هفتش».. محافظ كفر الشيخ يحذر طبيبة أثناء جولته داخل الوحدة الصحية..فيديو

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن هجوم إيران على قاعدة عين الأسد بالعراق

غيرة وفاء.. تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. شاهد

أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد

طقس سيئ يضرب مطروح وزيادة في سرعة الرياح

محمد زيدان: يورجن كلوب أبلغني أنني أفضل من محمد صلاح 100 مرة.. فيديو

أخبار الفن.. منى فاروق فى المستشفى وتفاصيل الحالة الصحية لـ شويكار

شاهد عروس بفستان الزفاف في الحرم المكي.. ومغردون: امنعوا هذه الظاهرة

القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو

عروس مصابة بالشلل تسير على قدميها يوم زفافها .. شاهد

حدث ليلا.. أمريكا تعترف بـ إصابة 11 جنديا بقاعدة عين الاسد .. و الجيش الليبي يكشف سبب غضب أردوغان

أخبار الفن .. الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها ورضوى الشربيني تشعل الإنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنيه لكل 5 دقائق.. مدرسة تلجأ لحيلة غريبة لمنع أولياء الأمور من التأخير على أبنائهم

غيرة وفاء.. تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. شاهد

أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد