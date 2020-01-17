قيادي مستقبل وطن: قاعدة برنيس خير رد على تركيا والدول الطامعة

أعرب القبطان أحمد مرعي، قيادي حزب مستقبل وطن بالجيزة، عن سعادته بقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية جنوب البحر الأحمر، قائلا إنها إنجاز جديد يصاف لسجل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة ودليل على قوة مصر العسكرية والاستراتيجية "خير رد على تركيا والدول الطامعة".



وأشاد مرعي في بيان له، بحضور الرئيس السيسي برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، عروضا جوية خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الجديدة جنوب البحر الأحمر، منوها إلى أن القاعدة تعد واحدة من القواعد العسكرية المصرية الجديدة، التى أنشأت ضمن أولويات الرئيس بضرورة فتح قواعد عسكرية، ضمن خطة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة.



وأضاف قيادي مستقبل وطن، أن قاعدة برنيس العسكرية، أحد أضخم القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات الاقليمية والدولية، مشددا على أن الجيش المصري قادر على ردع الطامعين في أي وقت.