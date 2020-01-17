ضد البرد القارس .. المصريون بحثوا عن الدفء في أفران العيش والمباخر عبر التاريخ ..صور

نعيش جميعا الآن وسط برد الشتاء الذي يدفعنا للبحث عن وسيلة دفء نحتمي بها من البرودة القاسية وهي متعددة،لكن هل فكرنا في من سبقونا بمئات أو بألاف السنين كيف كانوا يستدفئون؟.. بالتأكيد لم يكن لديهم كهرباء ولا غاز يستخدمونها في ذلك..تفاصيل كثيرة ومثيرة حول هذا عرفناها من إثنين من الأثريين.





مجدي شاكر كبير الأثريين...الحضارة المصرية القديمة



# كان المناخ فى عصور مصر القديمة أكثر جفافا من الآن وقليل المطر عن الآن،وبالتالى البرد لم يكن بنفس المستوى بدليل الملابس التى صوروا بها فى مناظرهم نراها خفيفة عامة،وكلها كتان ابيض شفاف،وكانت النساء ترتدى رداءا حابكا طويلا مجسما، والرجال نقبة قصيرة واحيانا قميص من فوق والأطفال كانوا احيانا لا يرتدون شئ لسن معين.



# كانت منازلهم تبنى متقاربة ومتلاصقة، ويشهد على ذلك منازل قرية اللاهون فى الفيوم وقرية دير المدنية فى غرب الأقصر، فالمنازل متلاصقة والشبابيك صغيرة جدا عبارة عن فتحة من أعلى الحائط لتسمح بدخول كمية هواء بسيطة، ولا تسمح للمتطفلين بالتلصص على من بالداخل وتخفف من الهواء البارد أن وجد.



# كان بكل منزل فرن لصناعة العيش يوميا مما يساعد على التدفئة،ومواد المنزل كانت كلها مواد طبيعية من الطوب اللبن والخشب،والأعتاب من الحجر والفرش من الحصير والليف، حتى قصور الاغنياء كانت من نفس المواد وكلها مواد تعتبر تكييف طبيعى،والقرى كانت تبنى غالبا فى حضن الجبال مما يشكل عائقا طبيعىا أمام الرياح.





شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز .. عصور الحضارة الإسلامية



# قبل العصر العثماني لم يكن هناك وجود للمدفأة الحائطية،بل كانت تستعمل المباخر النحاسية المكفتة بالفضة والذهب،وتكون ذات فتحات صغيرة جدا واشكال كروية،مثل مبخرة بدر الدين 1270 م،وهي من نوعية مباخر تدفئة اليد،والتي صدرت إلي كنائس أوروبا،ومنها احجام كبيرة توضع وسط الحجرة للتدفئة وتستخدم الفحم.



# فكرة المدفأة الحائطية أوروبية النشأة،وتعود لعصور النهضة،وهي ذات مداخن وتستخدم الطوب الحراري في بنائها لتحمل النار،وتكسي بالبلاطات الخزفية والرخام،وقد عرفت طريقها لمصر مع العصر العثماني والقرن 19،وتواجدت في البيوت والقصور،ويقتني المتحف الإسلامي نماذج منها ومتحف الخزف بالزمالك،وتتميز بأنها تأخذ شكل القلم الرصاص.



# مدافئ قصور الأمراء والبشوات في مصر القرن 19 نجد فيها المدفأة المفتوحة ذات تجويف حائطي،وله كتفين من الطوب لوضع الفحم أو الحطب داخلها،وتعلو المدفأة مدخنة مزودة بمواسير فخار ترتفع لاعلي،وفوقها طنبوشة صاج لمساعدة سحب الدخان لأعلي،واشهر القصور التي تحتوي علي مدفأة حائطية سعيد حليم وإسماعيل المفتش والسكاكيني والبارون.