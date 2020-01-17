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رياضة

عدلي القيعي: فايلر سبب التأخير في الإعلان عن صفقة بادجي .. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:14 ص
بادجي
بادجي
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محمد رشاد
علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على انضمام السنغالي أليو بادجي إلى صفوف القلعة الحمراء، قادما من فريق رابيد فيينا النمساوي.

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، التعاقد مع السنغالي أليو بادجي رسميًا لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من فريق رابيد فيينا النمساوي.

وقال القيعي خلال تصريحات لقناة الأهلي عبر برنامجه "ملك وكتابة": "الأهلي في فترة الانتقالات، طبق مقولة ما قل ودل، كل الأسماء التي ترددت في الميديا كانت مطروحة بالفعل لكن لم يتوقع أحد أن الصفقة ستكون أليو بادجي، عدم تأكيد الصفقة، وتأخر الإعلان عنها كان بسبب تغيير فكر فايلر فنيًا في الوقت الأخير".

وتابع: "أمير توفيق مدير التعاقدات أنهى الصفقة بعد السفر إلى النمسا، النجاح ليس في تعاقد الأهلي مع اللاعب، ولكن النجاح في أن ينسجم الوافد الجديد مع الفريق وهذا ليس له علاقة بالمهارات الفنية".

يذكر أن بادجي يعتبر ثاني صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري، بعد انضمام محمود عبد المنعم كهربا.
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