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رياضة

أشرف بن شرقي ينشر صورا جديدة له في الأهرامات

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:17 ص
اللاعب المغربي أشرف
اللاعب المغربي أشرف بنشرقي
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محمد بدران
شارك المغربي اشرف بن شرقى نجم نادي الزمالك صور جديده له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وظهر بنشرقي خلال الصور وهو  فى منطقة الأهرامات وأبوالهول بالجيزة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

تغلب فريق الزمالك على نظيره الجونة بهدفين فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز على ملعب "الجونة" أحرز ثنائية الفارس الأبيض شيكابالا ومحمد أوناجم.

وارتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 24 نقطة فى المركز الثالث فيما تجمد رصيد المنافس عند 12 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر.

يذكر ان اللاعب المغربي أشرف بنشرقي انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي الزمالك قادما من نادي الهلال السعودي، وذلك بعدما قضى 6 أشهر في صفوف نادي نيس الفرنسي.
أشرف بن شرقي ينشر صورا جديدة له في الأهرامات
أشرف بن شرقي ينشر صورا جديدة له في الأهرامات
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