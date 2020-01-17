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حوادث

خلال زيارتهم لمشيخة الازهر.. وفد نادي القضاة أكدنا دعمنا لفضيلة الإمام في نشر رسالة السلام والمحبة

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:17 ص
مجلس نادي القضاة
مجلس نادي القضاة يلتقون شيخ الأزهر لترسيخ القيم الدينية واحت
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عمرو خليفة و جودت عيد:
قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة؛ أن وفد من مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي؛ التقوا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمشيخة الأزهر الشريف.

وأعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر في اللقاء عن تقديرهم وفخرهم وقضاة مصر بدور الأزهر الشريف فى رعايته للفكر الإسلامى المعتدل فى مصر والعالم كله وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم، وفي نشر حقائق الدين والردّ على أباطيل دعاة التفرقة الذين يتاجرون باسم الدين.

وأكدوا على دعم جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومساندة رسالته العظيمة ، ليبقى دائمًا الأزهر الشريف حصنًا منيعًا من حصون الأمة الإسلامية، يصدّ عن دينها وهويتها وسلامة كيانها هجمات المبطلين ودسائس الكائدين، وينشر رسالة الإسلام السمحة في الآفاق لتهدي العقول والنفوس إلى الصراط المستقيم .

وأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن قضاة مصر يضطلعون برسالة سامية في نشر العدل بين الناس بأحكامهم وأنهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنينة لأصحاب المظالم ويحظون بثقة وقبول الجميع لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة .

وفي نهاية اللقاء عبر مجلس إدارة نادي القضاة عن تقدير قضاة مصر لفضيلته ولدوره الكبير في ترسيخ القيم الدينية واحترام جميع الأديان والتحاور مع الآخر وفقًا لضوابط الحوار وتعاليم الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.
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