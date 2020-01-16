AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قائد في الجيش الليبي لـ صدى البلد: مستعدون لأي غزو تركي يرسله المعتوه أردوغان

الخميس 16/يناير/2020 - 11:50 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
قال العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات المسلحة وقيادتها العسكرية والسياسية المتمثلة في شخص القائد العام المشير خليفة حفتر، تسير بخطوات ثابتة ،وترى المشهد بعينين عين منهما على الموقف والوضع العسكري والأخرى على الموقف السياسي التي تشهده ليبيا في الوقت الآني.

وبخصوص الشأن العسكري والميداني أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي "صدى البلد"، أن قوات الجيش الليبي جاهزة وفي أتم استعدادها ، لافتًا إلى أن هناك الآلاف من الليبيين الذين يريدون الإنخراط والقتال مع القوات المسلحة ضد أي غزو تركي، حيث لا يمكنهم هزيمة إرادة شعب قرر العيش والإستقرار و أن يحيا و يقاوم هذا الغزو والانتصار عليه في هذه المعركة مهما كانت الظروف والضغوطات، مشيرًا إلى أن المشير حفتر، بالفعل دعم إرادة الشعب الليبي في إنشاء دولة مستقرة ومستقلة لا يوجد بها اي مليشيات عسكرية.

واشار العميد خالد إلى أن الجيش الليبي وشعبه لا يخشون تهديد ولا هرطقة أردوغان الذي اسماه المشير حفتر بالسلطان المعتوه، والذي يعتقد أن دولة ليبيا ولاية تابعة له، مضيفًا ان هذا الزمن انتهى و لا وجود لخرافات أردوغان على الأرض ، لافتًا إلى ان الجيش الليبي وشعبه لن يتراجعا حتى لو ارسل اردوغان جنوده وقواته إلى ليبيا، لان الجيش الليبي يملك من القوة والقدرة على مواجهتهم ، حيث لدى ليبيا حلفاء وعمق عربي ودولي كبير، لافتًا إلى ان الجيش المتمثل في قيادته العسكرية لن تتراجع عن دورها في حماية شعبها وبناء دولة قوية ومستقرة.

واوضح العميد خالد المحجوب بن خميس، أنه على المستوى السياسي إذا أدى أي حل للقضاء على المليشيات وتفكيك اسلحتها بالاضافة إلى خروج تركيا والمسلحين الذين تم جلبهم من المرتزقة للقيام بالأدوار المشبوهة، سترحب به القيادة الحالية حيث سيدعم هذا الامر جذب مناخ لحل نهائي وسياسي.

جدير بالذكر ان فضائية العربية السعودية كشفت عن إرسال تركيا معدات عسكرية جديدة إلى حكومة الوفاق الليبية، من بينها أجهزة اتصال.

وكانت العربية قد ذكرت منذ أيام عن إرسال تركيا معدات عسكرية من بينها معدات دفاع جوي، وذلك ضمن التدخل السافر في الشأن الداخلي الليبي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا، اليوم الخميس، وذلك وفق مذكرة التفاهم التي وقعها مع حكومة السراج.

وقال أردوغان إن بلاده ستبدأ في التنقيب عن الغاز في المنطقة المتواجدة ضمن الاتفاق خلال العام الجاري 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يكشف: دمرنا مخازن أسلحة أردوغان في طرابلس

الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس

بعد طلب حكومة السراج دعماً من تركيا.. الجيش الليبي يتوعد أردوغان

أردوغان وبوتين وجها لوجه.. بوادر أزمة تركية روسية حول ليبيا .. هل ينتقل الخلاف لـ سوريا ؟

مظاهرات ليبية رافضة مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى البلاد

الجيش الليبي: مصر بقيادة السيسي تقف بجانبنا.. فيديو

ترشيحاتنا

أول رسالة من الأهلى لنجمه الجديد أليو بادجى بعد وصوله إلى القاهرة

يجب حذفها فورا.. 17 تطبيقا لهواتف أندرويد تستنزف البطارية

رامى جمال من داخل المستشفى قبل خضوعه لجراحة: العملية بكرة الصبح

اتحاد الكرة عن طلب الأهلي تأجيل الـ VAR فى الدوري: كلام فشنك

أخبار النادي الأهلي اليوم.. رسالة أليو بادجي عقب وصوله القاهرة.. أزمة في النجم الساحلي قبل مواجهة الأحمر

رئيس البرلمان الليبي: سنستعين بـ مصر حال التدخل التركي وإرسال قوات عسكرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة

بنطلون جلد أحمر.. نجوى كرم تبهر المتابعين بإطلالة شبابية

أم أمريكية مهملة تتسبب في وفاة طفلها الرضيع غرقًا.. تركته لتدخين سيجارة