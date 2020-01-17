جثة كمال والاقتراب من عاصي الغول.. تفاصيل مسلسل الآنسة فرح

تتشابك الأحداث في مسلسل الآنسة فرح، وتبدأ الحقائق تنكشف أمام الجميع، فبعد الشك في مريام (هبة داغر) في كونها عاصي الغول، بدأت الشرطة في تتبع خطواتها، ليتبيّن أنها كانت تشتغل غرفة عمليات في إجراء عمليات تجميل للمجرمين لتبديل وجوههم، ولكن هل أهي أحد مساعدي عاصي الغول.. أم أنها هي نفسه؟



كما اكتشفت علياء (مريم الخشت) جثة أبيها كمال (نبيل نور الدين) بداخل بئر، حيث ألقت به ميريام كي تتخلق منه، وقامت بإبلاغ طارق (محمد كيلاني) وشادي (أحمد مجدي) ليذهبا معها بصحة فرح (أسماء أبو اليزيد) للتأكد من الأمر، ليظهر أنها لم تكن تكذب عندما أكددت لهم أن ميريام تتاجر بالمخدرات، وفي الوقت الذي ظنّوا فيه أنها تحتاج إلى العلاج في المصحة.



ومازالت نادين (هبة عبد العزيز) تمارس لعبتها في الاستيلاء على الفندق، فحاولت شراء نصيب عدد كبير من المستثمرين بما فيهم علياء، وتقرّبت من عوض (هشام الشاذلي) الذي سيمدها بالمال لشراء الفندق بالكامل، وتنصيبها رئيسة مجلس إدارته.



ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .



ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.