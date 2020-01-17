AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جثة كمال والاقتراب من عاصي الغول.. تفاصيل مسلسل الآنسة فرح

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
تتشابك الأحداث في مسلسل الآنسة فرح، وتبدأ الحقائق تنكشف أمام الجميع، فبعد الشك في مريام (هبة داغر) في كونها عاصي الغول، بدأت الشرطة في تتبع خطواتها، ليتبيّن أنها كانت تشتغل غرفة عمليات في إجراء عمليات تجميل للمجرمين لتبديل وجوههم، ولكن هل أهي أحد مساعدي عاصي الغول.. أم أنها هي نفسه؟

كما اكتشفت علياء (مريم الخشت) جثة أبيها كمال (نبيل نور الدين) بداخل بئر، حيث ألقت به ميريام كي تتخلق منه، وقامت بإبلاغ طارق (محمد كيلاني) وشادي (أحمد مجدي) ليذهبا معها بصحة فرح (أسماء أبو اليزيد) للتأكد من الأمر، ليظهر أنها لم تكن تكذب عندما أكددت لهم أن ميريام تتاجر بالمخدرات، وفي الوقت الذي ظنّوا فيه أنها تحتاج إلى العلاج في المصحة.

ومازالت نادين (هبة عبد العزيز) تمارس لعبتها في الاستيلاء على الفندق، فحاولت شراء نصيب عدد كبير من المستثمرين بما فيهم علياء، وتقرّبت من عوض (هشام الشاذلي) الذي سيمدها بالمال لشراء الفندق بالكامل، وتنصيبها رئيسة مجلس إدارته.

ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .

ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسماء أبو اليزيد تقرر إجهاض نفسها في الأنسة فرح

صدمة الآنسة فرح بعد معرفة من هو والدها

ثاني جريمة قتل غامضة في الحلقة الخامسة من الآنسة فرح

ما يجب معرفته عن مسلسل الآنسة فرح قبل عرض الحلقة السادسة الليلة

في الحلقة الـ8 من الآنسة فرح .. شادي يعود إلى فرح .. وعلياء إلى المصحة

ثامن حلقات الآنسة فرح.. مريم الخشت تدخل مصحة نفسية

ترشيحاتنا

وفاة لاعب ناشئ فى نادي المصري متأثرا بأزمة قلبية

رانيا يوسف تتصدر أفيش فيلم صندوق الدنيا.. شاهد

حب صادق .. أمير أشقر وزوجة سمراء .. و رئيس ومعلمته

نجمة شهيرة تدفع 4 آلاف دولار لحذف علاقاتها الغرامية من جوجل

النائب العام: إخلاء سبيل 3 مصريين و2 أتراك من الأناضول وترحيلهما خارج البلاد

صدى البلد فى منزل الفنانة ماجدة الصباحى بعد وفاتها.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة أفلام الرعب.. دمية "مسكونة" تروع عائلة.. وهكذا تم التخلص منها

منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة