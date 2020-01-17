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حوادث

تجديد حبس عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة في القاهرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:35 ص
تجديد حبس عاطل لاتجاره
تجديد حبس عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة في القاهرة
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رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 300 جرام حشيش قبل ترويجها على عملائه بالشرابية.

تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط "نادر. ن. ع"، 32 سنة، عاطل، في الشرابية، والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرها 3169 لسنة 2018م الشرابية "مخدرات"، حال تواجده بمنطقة سكنه، بحوزته المضبوطات "كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام، مبلغ مالي 950 جنيها، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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