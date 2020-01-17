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تمثل وتد العائلة.. محافظ كفر الشيخ تعليقا على السيدة في الريف والصعيد..فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أنه يقوم بالجلوس مع الفلاحين من أبناء المحافظة في المواقع للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال جولة بالمحافظة مع الإعلامي شريف عامر لبرنامج يحدث في مصر لفضائية mbc مصر أن التكنولوجيا الحديثة وانتشار الإنترنت أصبحت موجودة بشكل كبير في المحافظة.

وتابع المحافظ قائلا: السيدة في الريف والصعيد لها دور كبير في الأسرة وتمثل وتد العائلة، مشيرا إلى أنه في الماضي كان الفلاح يتواجد بالحقل بعد الفجر مباشرة أم الآن فأصبح يتواجد من الساعة الثامنة صباحا.

وكان الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر قد اصطحب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ في جولة بالتاكسي يجوب من خلاله المحافظة.

وأكد عامر أن سيتم الإطلاع خلال تلك الجولة على أبرز مشاكل المحافظة، مشيرا أن المحافظ من المعتاد عليه أنه يحب التجول في المحافظة للوقوف على أبرز المشاكل.
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