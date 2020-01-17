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أخبار العالم

مسئول أوكراني يكشف تفاصيل صادمة عقب زيارته لـ إيران لمتابعة حادث تحطم الطائرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:54 ص
حادث تحطم الطائرة
حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران
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شيماء مصطفى
قال ألكسندر روفين مدير معهد كييف لأبحاث الطب الشرعي، إن الأجهزة الإيرانية أزالت حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران، بالجرافات.

ووفقًا لوكالة "نوفوسوتي"، أضاف روفين، المشارك في أعمال اللجنة الأوكرانية لمتابعة الحادث، أن "طهران أتاحوا لهم فرصة رؤية الحطام حيث قالوا إنه موجود في مربض خاص، لكن وجدنا أنهم كوموه بعد تجميعه بالجرافات، ولم نشاهد أي شيء بشكل واضح".

وأكد روفين أن الجانب الإيراني، لم يمنح أفراد فريقه الوقت الكافي لدراسة الحطام بشكل دقيق.

وكانت أوكرانيا أرسلت محققين فى حوادث تحطم الطائرات لفحص موقع تحطم الطائرة الأوكرانية التى أُسقطت فى إيران، مما أودى بحياة 176 شخصا كانوا على متنها بينهم 57 كنديا.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، اليوم الخميس، إن التحقيقات وحدها كفيلة بكشف ملابسات كارثة الطائرة الأوكرانية، لافتًا إلى ضرورة تقديم إيران إجابات وليس توزيع اللوم فقط على مسؤوليها.

وأضاف "شامباين"، في مؤتمر صحفي، أنه لا شك أن هناك عواقب والحكومة الإيرانية اعترفت بمسؤوليتها، وهذا الإقرار يعد خطوة بالاتجاه الصحيح، مؤكدًا يوجوب ضمان عدم تكرار مأساة الطائرة.
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